Fon krizi sürerken Diyanet sessiz... Cuma hutbesinden 'haksız kazanç' mesajı çıkmadı

Diyanet İşleri Başkanlığı, kamuoyunda tartışma yaratan fon sürecine ilişkin hazırladığı cuma hutbesinde “haksız kazanç” ve “kul ve kamu hakkı” konularına yer vermedi.

Haksız kazanç iddialarının ve buna ilişkin fetva ve vaaz beklentilerinin gündeme geldiği süreçte Diyanet’in 9 Ekim 2026 tarihli cuma hutbesinin başlığı “İnsanlığın Sınavı Gazze” oldu.

FON TARTIŞMASI HUTBEYE GİRMEDİ

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın cuma hutbesinde, Türkiye’de gündemde olan ekonomik ve ahlaki tartışmalara ilişkin herhangi bir değerlendirme yapılmadı.

Hutbede “haksız kazanç”, “kul hakkı” ve “kamu hakkı” gibi başlıklara yer verilmemesi dikkat çekti.

Başkanlığın toplumsal yaşamı ilgilendiren farklı başlıklardaki fetva ve vaazları kamuoyunda tartışma konusu olurken, fon sürecine ilişkin tartışmaların cuma hutbesinde ele alınmaması dikkat çekici bir tercih olarak değerlendirildi.

HUTBENİN KONUSU GAZZE

Diyanet’in 9 Ekim tarihli cuma hutbesinde İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ele alındı.

“İnsanlığın Sınavı Gazze” başlıklı hutbede, Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de yaşananlar üzerinden İsrail’e yönelik sert eleştiriler yöneltildi.

Hutbede, Gazze’de cami, ev, okul ve hastanelerin bombalandığı, insanların evlerinden edildiği ve sivil kayıpların yaşandığı ifade edildi.

BOYKOT ÇAĞRISI YAPILDI

Hutbede Gazze’de yaşayan Filistinlilerin yaşadığı belirtilen zorlukların yanı sıra, Türkiye’deki yurttaşların sorumluluğuna da vurgu yapıldı.

Diyanet’in hutbesinde, Gazze’de yaşayanların “sabretmek, direnmek ve yoklukla mücadele etmek” üzerinden sınandığı, diğer insanların ise “unutmamak, duyarlı olmak ve imkânlarını paylaşmak” üzerinden sorumluluk taşıdığı ifade edildi.

Hutbede ayrıca tüketim gücünün önemine dikkat çekilerek boykotun “zulme karşı bilinçli ve ahlaki bir tavır” olarak görülmesi çağrısı yapıldı.

Hutbede şu ifadeler yer aldı:

“Zalimlerin Gazze’de kardeşlerimize yönelik başlatmış olduğu soykırımın üzerinden üç yıl geçti. Enkaza dönmüş şehirde bugün bile camiler, haneler, okullar ve hastaneler bombalanıyor. Kardeşlerimizin evleri ellerinden alınıyor, bağ ve bahçeleri talan ediliyor, iş yerleri yakılıp yıkılıyor.”

Hutbede Gazze’deki insanların yaşadığı belirtilen koşulların ardından, “Gazzeli kardeşlerimizin imtihanı sabretmekse bizim imtihanımız unutmamak, onların imtihanı direnmekse bizim imtihanımız duyarlı olmak, onların imtihanı yoklukla mücadeleyse bizim imtihanımız imkânlarımızı onlarla paylaşmaktır” denildi.

Diyanet ayrıca tüketim tercihlerine ilişkin, “Boykotu gelip geçici bir tepki değil, zulme karşı bilinçli ve ahlaki bir tavır olarak görmektir” çağrısında bulundu.