Fon krizi tartışması... Özgür Özel'in Erdoğan'a yönelik sözlerine AKP'den yanıt geldi!

AKP Sözücü Ömer Çelik, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in "fon krizi" tartışmaları üzerinden AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine yanıt verdi.

Özel'in Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösteren Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Özgür Özel’in 'siyasi sorumluluğun alfabesi' hakkındaki bilgisizliği çok nettir. Sayın Özel ve arkadaşları hiçbir ilke ve sorumluluk barındırmayan açıklamalarıyla yalnızca kendi siyasi tükenmişliklerini sergiliyorlar. Siyasi ilkesizliği artık parti programı haline getirmiş gözüküyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımıza dönük sözleri baştan aşağı siyasi cehalet ve siyasi iftiradan ibarettir. Bunlarla en net şekilde mücadele edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın.

Sayın Cumhurbaşkanımızın ve partimizin ilkesi baştan beri nettir: Kim yetkisini kötüye kullanır, hukuku çiğner ve milletin hakkına girerse; makamı, konumu ve kimliği ne olursa olsun hesabı sorulur. Oysa Sayın Özgür Özel yönetiminin siyaset anlayışı, skandallara meydanlarda körü körüne kalkan olmak, belgelere ve itiraflara rağmen usulsüzlükleri savunmaktan ibarettir. İlkesizliği rehber edinen bu zihniyetin milletimize vereceği hiçbir ahlak dersi yoktur.

Biz tüm hukuki ve mali süreçlerin eksiksiz işlemesini sağlayan bir siyasi sorumluluk anlayışı ve devlet ciddiyeti ile hareket ediyoruz. Sizin tarafta ise kendi bünyesindeki kirlenmeyi örtbas etmek için devlet kurumlarına ve yöneticilerine saldıran bir siyasi sorumsuzluk ve çarpıklık bulunmaktadır. İçine düştüğünüz bu çarpıklıktan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti’mize saldırarak sıyrılamazsınız. Milletimiz, hukukun ve hakkın yanında duranlar ile siyasi esaret altında yanlışlara sahip çıkanlar arasındaki farkı çok iyi bilmektedir."

ÖZEL NE DEMİŞTİ?

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından fon skandalıyla ilgili açıklamasında muhalefeti hedef almasına tepki göstermişti.

İletişim Başkanlığı'nın Erdoğan'ın açıklamasına yönelik paylaşımını alıntılayan Özel, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ey Erdoğan;Hiç lafı eveleyip geveleme… YAKALANDINIZ!

Benim savunduğum arkadaşlarımı didik didik ettiniz üzerlerinden 2 lira çıkmadı. Ama senin yanındaki bakanın, genel başkan yardımcın milleti 2 milyar lira dolandırdı.

Bu dönen dolaplardan haberin var mıydı? Haberin varsa sen bu tezgahın başındasın demektir. Haberin yoksa devlet yönetme kabiliyetini kaybetmişsin demektir.

Haberin varsa istifa edeceksin, haberin yoksa sandığı getirip emaneti ehline teslim edeceksin."