Fon krizinde 170 milyon TL’lik bakan iddiası: Özgür Özel ‘Teyit ediyoruz’ dedi

Fon krizine ilişkin tartışmalar yeni bir iddiayla büyüdü. YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, halihazırda görevde bulunan bir bakanın fon işlemlerinden 170 milyon lira kazandığının öne sürüldüğünü açıkladı.

Özel, söz konusu bilginin doğrulanması için çalışma yürüttüklerini belirterek, teyit edilmesi halinde ismin açıklanacağını söyledi.

Özel, fon soruşturması kapsamında gündeme gelen isimlerin yanı sıra, kamuoyuna henüz yansımayan başka bağlantıların da bulunduğunu savundu. Aktif bir bakanın isminin uzun süredir dolaşımda olduğunu belirten Özel, ellerindeki bilginin teyit aşamasında olduğunu ifade etti.

Nefes'in aktardığına göre; Özel, açıklamasında, “Şu anda bir aktif bakanın ismiyle ilgili bilgi uzun süredir söyleniyor. Onun teyidine uğraşıyoruz. Teyit ettiğimizde parti sözcümüz onu da paylaşacak” dedi.

“İSİMLER HAVADA UÇUŞUYOR”

Fon krizinde farklı isimlerin gündeme getirilmesini değerlendiren Özel, bazı bilgilerin özellikle belirli kişilerin üzerine yoğunlaşacak şekilde servis edildiğini öne sürdü.

Fatma Betül Sayan Kaya'nın adının gündeme gelmesine de değinen Özel, bu konuda Adalet Bakanlığı'ndan muhalefete bilgi sızdırıldığını iddia etti. Özel, ellerine ulaşan her bilgiyi doğrulamadan kamuoyuyla paylaşmadıklarını vurguladı.

Özel, “İsimler havada uçuşuyor. Özellikle Adalet Bakanlığı’ndan sızdırılan, bize de muhalefete doğru sızdırılan isimler havada uçuşuyor” ifadelerini kullandı.

Sayan Kaya ve Ertan Aydın gibi daha önce kamuoyuna açıkladıkları isimlerin de teyit sürecinin ardından gündeme getirildiğini belirten Özel, doğruluğu kesinleştirilmeyen iddiaların paylaşılmaması gerektiğini söyledi.

“İSİM TEYİT EDİLİRSE AÇIKLANACAK”

Özel ayrıca, fon işlemleriyle bağlantılı olduğu öne sürülen bazı şirket ve hisse hareketlerine ilişkin de dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Bir fon yönetim şirketinin yüzde 33 hisse sahibi olduğu bir şirket üzerinden gerçekleştirildiğini öne sürdüğü işlemlere dikkat çeken Özel, söz konusu hissenin 200 liraya kadar yükseltildikten sonra yatırımcılara satıldığını iddia etti.

Özel'in açıklamalarında, fon krizinin yalnızca kamuoyunda adı geçen kişiler üzerinden değerlendirilmemesi gerektiği mesajı öne çıktı.

Bununla birlikte, 170 milyon lira kazandığı öne sürülen aktif bakanın kimliği henüz açıklanmadı. Özel'in açıklamasına göre isim, yapılacak doğrulamanın ardından YENİ Parti tarafından kamuoyuyla paylaşılacak.