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Fon krizinde adı geçiyor: AKP'li Fatma Betül Sayan Kaya'dan 'jet' iddiasına açıklama

Fon krizinde adı geçiyor: AKP'li Fatma Betül Sayan Kaya'dan 'jet' iddiasına açıklama

29.09.2026 12:24:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Fon krizinde adı geçiyor: AKP'li Fatma Betül Sayan Kaya'dan 'jet' iddiasına açıklama

Türkiye'nin gündemindeki fon skandalında adı geçen ve AKP'deki görevinden "affını" isteyen Fatma Betül Sayan Kaya, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın jetiyle geçen yıl hacca gittiği iddiasına yanıt verdi.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "fon soruşturmasında" adı geçen ve AKP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden Fatma Betül Sayan Kaya, hakkındaki "özel jet" iddiaları ile ilgili açıklama yaptı.

Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın jetiyle geçen yıl hacca gittiği iddiası gündeme gelmişti.

İddialara ilişkin iktidara yakın gazeteci Nagehan Alçı'ya konuşan Kaya, "Bu tamamen iftiradır. Hayır, ben Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle gittim" dedi.

Alçı'nın "Bunu kanıtlayabilir misiniz?" sorusu üzerine Kaya, "Bileti göndereceğim" ifadelerini kullandı.

Nagehan Alçı ise, "Yayına başladıktan sonra bilet mesajlarıma düştü. Sizinle paylaşıyorum" dedi ve biletin fotoğrafını gösterdi.

FATMA BETÜL SAYAN KAYA, FON KRİZİNİN ODAĞINDA

Fatma Betül Sayan Kaya hakkında ÖZATA Denizcilik hisse işlemlerine yönelik iddialar ortaya atılmıştı. Kaya ailesinin 5 ay içinde 2 milyar TL’den fazla para kazandığı öne sürülmüştü.

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Kaya'nın borsada nisan ayında aldığı 63 milyon TL'lik hisseyi fon skandalı patlak vermeden kısa süre önce 1,3 milyar TL'ye sattığını öne sürmüştü.

Emre, şunları söylemişti:

"255 liradan ÖZATA hisseden 250 bin adet satın alıyor. Eylül ayına geldiğinde ise bu hisseleri 4 bin 482 liradan satmış. Ne kadar yatırmış? 63 milyon 359 bin lira yatırmış. 4 ay içinde 1 milyar 344 milyon lira çekmiş. Bu millet sizi onurlandırmış, bakan yapmış, yetmemiş size bu."

Sayan'ın eşi İlyas Kaya için de benzer bir iddiayı dile getiren Emre, şunları söylemişti:

"Hanımefendinin eşi İlyas Kaya da yine 255 liradan 150 bin adet hisse almış. Aynı şekilde 4 bin 482 liradan satmış. 99 milyon 687 bin lira yatırmış, 826 milyon lira çekmiş. Ana hisse ÖZATA, ancak bunlara nispeten daha az hisse aldıkları iki ayrı yer daha var."

Hakkındaki iddiaların ardından Fatma Betül Sayan Kaya, AKP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etmişti. Kaya'nın istifası Erdoğan tarafından kabul edilmişti.

İlgili Konular: #Soruşturma #fon

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