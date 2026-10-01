Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fon krizinde skandal iddia... 'Fatma Betül Sayan Kaya 2.2 milyar TL'yi iade etmedi'

Fon krizinde skandal iddia... 'Fatma Betül Sayan Kaya 2.2 milyar TL'yi iade etmedi'

1.10.2026 12:04:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Fon krizinde skandal iddia... 'Fatma Betül Sayan Kaya 2.2 milyar TL'yi iade etmedi'

AKP'li Fatma Betül Sayan Kaya'nın fon vurgunu olan 2,2 milyar TL'yi Hazine’ye iade ettiğine yönelik iddianın yankıları sürerken, skandal bir iddia daha ortaya atıldı. Gazeteci İsmail Saymaz, Adalet Bakanlığı kaynaklarının, Sayan Kaya'nın söz konusu parayı ödenmediğini söylediğini öne sürdü.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Fon skandalının yankıları sürerken, skandalın kilit ismi eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın 2.2 milyar TL'yi iade ettiği iddia edilmişti. 

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, katıldığı canlı yayında AKP'li Fatma Betül Sayan Kaya'nın fondan kazandığı parayı iade etmediğini öne sürdü.

"BAKANLIK KAYNAKLARI ÖDENMEDİĞİNİ SÖYLEDİ"

Fon skandalının ortaya çıkmasının ardından Sayan Kaya ile konuşan gazeteci Nagehan Alçı ile görüştüğünü aktaran Saymaz, Adalet Bakanlığı kaynaklarının, Sayan Kaya'nın fon parasını iade etmediğini söylediğini aktardı.

Saymaz, "Adalet Bakanlığı kaynaklarına sordum, ödenmediğini söylediler. Zaten dediler ki; 'Biz mallarına tedbir koyduk'. Arkadaşlar, bir şey rica edeceğim. Bunu bir yazar mısınız? Çünkü herkes ödendi şeklinde görüyordu. Fatma Betül Sayan Kaya ailesi o parayı ödememiş" ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #Soruşturma #Adalet Bakanlığı #Fatma Betül Sayan Kaya #fon

İlgili Haberler

Son dakika... Fon soruşturmasında yeni gelişme: Tera yöneticileri Erdin Özel ile Emir Münir Sarpyener tutuklandı
Son dakika... Fon soruşturmasında yeni gelişme: Tera yöneticileri Erdin Özel ile Emir Münir Sarpyener tutuklandı Son dakika haberi... Sermaye piyasası soruşturması kapsamında daha önce hakkında yurtdışına çıkış yasağı tedbiri uygulanan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener'in de aralarında olduğu 21 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 6 şüpheli adliyeye sevk edilirken, Erdin Özel ve Emir Münir Sarpyener hakkında tutuklama kararı verildi.
AKP içinde 'fon soruşturması' çıkışı... Mücahit Birinci'den Hayati Yazıcı'ya: 'Bana ne oğlumdan demek inandırıcı olmayacak'
AKP içinde 'fon soruşturması' çıkışı... Mücahit Birinci'den Hayati Yazıcı'ya: 'Bana ne oğlumdan demek inandırıcı olmayacak' “Fon krizi” soruşturması kapsamında AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasının ardından eski AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Birinci, Hayati Yazıcı'nın kamuoyuna açıklama yapması gerektiğini belirterek, “Siyaseten 'bana ne oğlumdan' demek inandırıcı olmayacaktır” dedi. Birinci, söz konusu paylaşımını daha sonra sildi.
SPK'den fon mağdurlarına 'ara ödeme' düzenlemesi: Üst sınır 1 milyon TL
SPK'den fon mağdurlarına 'ara ödeme' düzenlemesi: Üst sınır 1 milyon TL Fon soruşturması kapsamında tasfiye süreci devam eden bazı fonlarda yatırımcıların ödemelerine ilişkin yeni bir düzenleme yapıldı. SPK'nin kararıyla, mutabakatı tamamlanan yatırımcılara nihai tasfiye ödemesi beklenmeden 1 milyon TL'ye kadar ara ödeme yapılabilecek.