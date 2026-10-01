Fon krizinde skandal iddia... 'Fatma Betül Sayan Kaya 2.2 milyar TL'yi iade etmedi'

Fon skandalının yankıları sürerken, skandalın kilit ismi eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın 2.2 milyar TL'yi iade ettiği iddia edilmişti.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, katıldığı canlı yayında AKP'li Fatma Betül Sayan Kaya'nın fondan kazandığı parayı iade etmediğini öne sürdü.

"BAKANLIK KAYNAKLARI ÖDENMEDİĞİNİ SÖYLEDİ"

Fon skandalının ortaya çıkmasının ardından Sayan Kaya ile konuşan gazeteci Nagehan Alçı ile görüştüğünü aktaran Saymaz, Adalet Bakanlığı kaynaklarının, Sayan Kaya'nın fon parasını iade etmediğini söylediğini aktardı.

Saymaz, "Adalet Bakanlığı kaynaklarına sordum, ödenmediğini söylediler. Zaten dediler ki; 'Biz mallarına tedbir koyduk'. Arkadaşlar, bir şey rica edeceğim. Bunu bir yazar mısınız? Çünkü herkes ödendi şeklinde görüyordu. Fatma Betül Sayan Kaya ailesi o parayı ödememiş" ifadelerini kullandı.