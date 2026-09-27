Fon krizinden Mustafa Sandal'ın eşi çıktı: Melis Sütşurup Sandal hakkında 11 milyar TL'lik fon iddiası!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar sürüyor.

"11 MİLYAR TL ÇIKIŞ YAPTI" İDDİASI

Son olarak gazeteci Yiğit Uzun'un iddiasına göre; şarkıcı Mustafa Sandal’ın eşi ve borsacı Cihan Sütşurup’ın kızı Melis Sandal’ın, son 3 ayda tasfiye edilen fonlardan 11 milyar TL çıkış yaptığı öne sürüldü.

Uzun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Mustafa Sandal, eşiniz Borsacı Cihan Sütşurup’un kızı Melis Sandal’ın geçtiğimiz üç ayda tasfiye edilen fonlardan 11 milyar TL çıkış yaptığı doğru mu?” ifadelerini kullandı.

MUSTAFA SANDAL CEPHESİNDEN YANIT: "MUHATABI MELİS SANDAL’DIR"

Mustafa Sandal’ın menajeri Tekin Önal’ı da aradığını ifade eden Uzun, “Olayı yalanlamadan söz konusu işlemler için 'evet ama muhatabı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal'dır. Mustafa Sandal ile alakalı doğrudan bir işlem ya da suçlama bulunmamaktadır' dedi" sözlerini aktardı.