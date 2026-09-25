Fon krizinin ardından gözler Şimşek’te

Yatırım fonlarında yaşanan krizin siyasi yansımaları Ankara kulislerinde tartışılmaya devam ediyor. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 7 portföy yönetim şirketine bağlı 131 yatırım fonunu tasfiye sürecine almasının ardından gözler Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e çevrildi. AKP içindeki bazı isimler, Şimşek’in ekonomi yönetimine yönelik rahatsızlığın krizle başlamadığını, ancak son gelişmelerin bu eleştirileri belirgin biçimde artırdığını söylüyor. Parti kulislerinde, fonlara ilişkin risklerin neden daha önce önlenemediği ve denetim mekanizmalarının nasıl işlediği soruları öne çıkıyor. Krizin ardından sorumluluğun siyasi düzeyde Şimşek’e yüklenebileceği değerlendirmesi yapılırken, “Bu iş Şimşek’i götürür” yorumları da dile getiriliyor. Bakanın “görevden affını isteyebileceği” iddiaları kulislerde dillendiriliyor.

ERDOĞAN’IN TUTUMU MERAK EDİLİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tartışmaya ilişkin kamuoyuna yönelik bir değerlendirme yapmaması, parti içindeki beklentileri artırdı. AKP çevrelerinde Erdoğan’ın şimdilik sessizliğini koruyacağı, buna karşılık krizin bütün yönleriyle incelenmesini istediği ifade ediliyor. Kulislerde, sorumluluğu saptanan kişiler hakkında sert adımlar atılabileceği ve ekonomi yönetimiyle ilgili kapsamlı değişikliklerin gündeme gelebileceği konuşuluyor. Bu değerlendirmeler henüz somutlaşmış bir görev değişikliğine işaret etmiyor. Ancak krizin yalnızca fonların tasfiye edilmesiyle kapanmayacağı, denetim sürecinin ve alınan kararların da siyasi düzeyde tartışılmayı sürdüreceği belirtiliyor.

AKP TABANINDAKİ MAĞDURİYET KAYGISI

AKP kulislerinde, tasfiye kapsamındaki fonlarda birikimi bulunan yatırımcıların neredeyse tamamının parti seçmeni olduğu dillendiriliyor. Faizden uzak durarak birikimini bu fonlarda değerlendiren kişilerin yaşadığı belirsizliğin, parti tabanında ekonomi yönetimine yönelik tepkiyi artırabileceği belirtiliyor. Bu nedenle yatırımcılara yapılacak ödemelerin hızı ve kapsamı, krizin siyasi sonuçları açısından da yakından izleniyor.

ÖNCELİK YATIRIMCILARIN ÖDEMELERİ

Krizin en önemli başlıklarından biri ise tasfiye kapsamındaki fonlarda parası bulunan yatırımcıların durumu. SPK’nin açıkladığı yol haritasına göre tasfiye işlemlerini İş Bankası ve Ziraat Bankası yürütecek. Fon varlıkları yatırımcı menfaati gözetilerek nakde dönüştürülecek ve elde edilen tutarlar yatırımcıların payları oranında hesaplarına aktarılacak. Bu süreç, yatırımcıların ne zaman ve ne kadar ödeme alacağı sorusunu gündemde tutuyor.

ŞİMŞEK BAŞKANLIĞINDA KRİTİK TOPLANTI

Öte yandan Şimşek başkanlığında, 455 bini aşkın yatırımcının bulunduğu 131 fonun tasfiyesi ve ödeme süreçleri için toplantı yapılacak, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması öncelikli konu olacak. AKP kulislerinde de mağduriyetlerin giderilmesine yönelik adımların hızlandırılması gerektiği vurgulanıyor.