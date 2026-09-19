Fon skandalında dikkat çeken isimler: Sabah yazarı, rektör, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı…

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 7 portföy yönetim şirketinin TEFAS’ta işlem gören fonlarını kapatması ve toplam 131 fonun tasfiyesine karar vermesinin ardından gözler şirketlerin ortaklık ve yönetim yapılarına çevrildi.

İŞTE O İSİMLER: TERA’DA REKTÖR, ESKİ BÜYÜKELÇİ VE ESKİ BAŞBAKAN BAŞDANIŞMANI

Tera grubunun farklı şirketlerinin yönetimlerinde dikkat çeken isimler bulunuyor.

Evrensel’de yer alan habere göre; Tera Portföy Yönetim Kurulu’nda Erdin Özel başkan, Ethem Umut Beytor başkan vekili olarak görev yapıyor. Prof. Dr. Emre Alkin de yönetim kurulu üyeleri arasında yer alıyor. KAP kayıtlarına göre Alkin, 26 Haziran 2026’da Tera Portföy yönetim kuruluna seçildi.

İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü olan Emre Alkin, ekonomi alanındaki çalışmaları ve medya yazılarıyla tanınıyor. Daha önce Cumhurbaşkanlığı Akademik İstişare Konseyi’nde de görev yaptı.

Tera grubunun farklı şirketlerinde görev alan Prof. Dr. Kerem Alkin ise 2021-2024 yılları arasında Türkiye’nin OECD nezdindeki Daimi Temsilcisi ve Büyükelçisi olarak görev yaptı. Daha önce Türkiye Varlık Fonu ve Halkbank yönetimlerinde de yer alan Kerem Alkin, halen Tera Yatırım Menkul Değerler ve Tera Finansal Yatırımlar Holding’in yönetimlerinde bulunuyor. Aynı zamanda Sabah gazetesinde köşe yazıları yayımlanıyor.

Tera Yatırım Menkul Değerler yönetiminde 2025 yılının sonlarında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin de bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı. Alptekin’in bu görevi 1 Ocak 2026’da sona erdi.

ATLAS’TA ESKİ HAZİNE VE MALİYE BÜROKRATI

Atlas Portföy yönetim kurulunda Serdar Altınbaş, Eren Yeşilyurt, Zuhal Topaloğlu ve Hakan Avdan bulunuyor.

Yönetim kurulu başkan vekili Eren Yeşilyurt’un geçmişi kamu bürokrasisine uzanıyor. Yeşilyurt, 1998’de Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda göreve başladı; Gelirler Kontrolörlüğü, Gelirler Başkontrolörlüğü ve Vergi Başmüfettişliği görevlerinde bulundu. Daha sonra Vergi Denetim Kurulu İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkan Yardımcılığı ve Grup Başkanlığı yaptı.

Yeşilyurt ayrıca 2023-2024 döneminde Türkiye Futbol Federasyonu’nda Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürüttü.

NE OLMUŞTU?

SPK’nin 2026/60 sayılı bülteninde yer alan karara göre Tera Portföy Yönetimi, Pusula Portföy Yönetimi, Hedef Portföy Yönetimi, Atlas Portföy Yönetimi, A1 Portföy Yönetimi, Pardus Portföy Yönetimi ve Bulls Portföy Yönetimi’nin TEFAS’ta işlem gören tüm yatırım fonları alım satıma kapatıldı.

Tasfiye kapsamına Tera’dan 5, Pusula’dan 12, Hedef’ten 31, Atlas’tan 16, A1’den 9, Bulls’tan 15 ve Pardus’tan 42 fon girdi.

Basında yer alan bilgilere göre tasfiye kapsamındaki fonların toplam büyüklüğü yaklaşık 900 milyar lira, yatırımcı sayısı ise yaklaşık 515 bin olarak bildirildi.

Kararın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da soruşturma başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek’in açıklamasına göre fon yönetim kurulu başkan ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı, 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulandı ve 246 hesaba erişim engeli getirildi.

Tera Holding Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Bekçi 17 Eylül’de gözaltına alınırken, Tera’nın kurucusu ve ana hissedarı Emre Tezmen hakkında aynı gün yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.