Fon skandalında yeni gelişme: 19 kişiye tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon skandalı soruşturması kapsamında gözaltına alınan 20 kişinin adli süreçlerine ilişkin yeni gelişme yaşandı.

Gözaltındaki şüphelilerden 19'unun tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiği öğrenildi. Diğer 1 şüphelinin ise emniyetteki ifadelerinin devam ettiği belirtildi.

19 KİŞİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüpheliler arasında Gözde Hacıoğlu, Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül ve Selçuk Kahya yer aldı.

Soruşturma kapsamında Büşra Alçelik, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız ve İsmail Ege de tutuklama talebiyle mahkemeye gönderilen isimler arasında bulunuyor.

Mahkemeye sevk edilen diğer şüphelilerin ise Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Halil İbrahim Ege, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey olduğu bildirildi.

Bununla beraber, Nihat Kırmızı ve Abdulkadir Özkan da tutuklamaya sevk edildi.

1 KİŞİNİN İFADE İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Böylece gözaltına alınan 20 kişiden 19'unun tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildiği, 1 kişinin ise ifade işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.