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Fon skandallarına tepkiler sürüyor… Feti Yıldız: 'Her bir eylem için ayrı ayrı cezalandırılmalı’

Fon skandallarına tepkiler sürüyor… Feti Yıldız: 'Her bir eylem için ayrı ayrı cezalandırılmalı’

8.10.2026 18:07:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Fon skandallarına tepkiler sürüyor… Feti Yıldız: 'Her bir eylem için ayrı ayrı cezalandırılmalı’

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, fon skandalına ilişkin yeni açılamalarda bulunarak “Organize şekilde dolandıran failler hakkında gerçek içtima uygulanarak her bir eylem için ayrı ayrı cezalandırılmalı” dedi.
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Fon skandalına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız açıklamalarda bulundu. 

Yıldız X hesabından yaptığı paylaşımda sorumluların cezalandırılmasına ilişkin "Ceza hukukunun, 'kaç fiil varsa o kadar suç, kaç suç varsa o kadar ceza vardır' temel kuralı akıldan çıkarılmamalı" dedi.

Yıldız'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: 

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturmasına konu Koordineli işlemlerle,

7 portföy yönetim şirketine ait 

131 fonda 455.758 yatırımcıyı 

organize şekilde dolandıran failler hakkında gerçek içtima uygulanarak her bir eylem için ayrı ayrı  cezalandırılmalı,

ceza hukukunun,”kaç fiil varsa o kadar suç, kaç suç varsa o kadar ceza vardır’’ temel kuralı akıldan çıkarılmamalı.”

İlgili Konular: #MHP #Feti Yıldız #fon soruşturması