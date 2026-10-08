Fon skandallarına tepkiler sürüyor… Feti Yıldız: 'Her bir eylem için ayrı ayrı cezalandırılmalı’

Fon skandalına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız açıklamalarda bulundu.

Yıldız X hesabından yaptığı paylaşımda sorumluların cezalandırılmasına ilişkin "Ceza hukukunun, 'kaç fiil varsa o kadar suç, kaç suç varsa o kadar ceza vardır' temel kuralı akıldan çıkarılmamalı" dedi.

Yıldız'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturmasına konu Koordineli işlemlerle,

7 portföy yönetim şirketine ait

131 fonda 455.758 yatırımcıyı

organize şekilde dolandıran failler hakkında gerçek içtima uygulanarak her bir eylem için ayrı ayrı cezalandırılmalı,

ceza hukukunun,”kaç fiil varsa o kadar suç, kaç suç varsa o kadar ceza vardır’’ temel kuralı akıldan çıkarılmamalı.”