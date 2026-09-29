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Fon soruşturması eski defterleri açtı: Yeşim Salkım'dan Melis Sandal ve Cihan Sütşurup'a '500 bin dolar' tepkisi

Fon soruşturması eski defterleri açtı: Yeşim Salkım'dan Melis Sandal ve Cihan Sütşurup'a '500 bin dolar' tepkisi

29.09.2026 13:47:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Fon soruşturması eski defterleri açtı: Yeşim Salkım'dan Melis Sandal ve Cihan Sütşurup'a '500 bin dolar' tepkisi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal ve kayınpederi Cihan Sütşurup'un adının yer alması üzerine sanatçı Yeşim Salkım eski defterleri açtı. Yıllar önce Cihan Sütşurup tarafından dolandırıldığını öne süren Salkım, sosyal medya hesabından "500 bin dolarım nerede?" diyerek tepki gösterdi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" suçlarına ilişkin yürütülen dev fon soruşturması genişlemeye devam ediyor.

Soruşturma kapsamında 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluşun malvarlığı tedbiri kapsamına alınması talep edildi. Sermaye piyasası araçlarının dondurulması ve yüksek tutarlı para transferlerinin engellenmesinin istendiği listede, ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal ile kayınpederi Cihan Sütşurup da yer aldı.

YEŞİM SALKIM'DAN DİKKAT ÇEKEN DOLANDIRILMA İDDİASI

Listede Cihan Sütşurup ve Melis Sandal'ın isimlerinin geçmesinin ardından sanatçı Yeşim Salkım sosyal medya hesabından sert bir açıklama yaptı. Yıllar önce Sütşurup ailesi tarafından dolandırıldığını iddia eden Salkım, 2009 yılında Bodrum'daki evinin elinden alındığını öne sürdü.

"O DÖNEMİN PARASIYLA 500 BİN DOLAR NEREDE?"

Geçmişte yaşadığı mağduriyeti dile getirerek sitem eden Yeşim Salkım, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sen, annen, baban Cihan Sütşurup, Salih Yiğiner ve İsa Mert, 2009’da Bodrum’daki evimi alıp 2 gün sonra kime sattınız? Bana verilen barter çeki ne oldu? O dönemin parasıyla 500 bin dolar nerede? En eski arkadaşım Mustafa Sandal neden yıllardır yüzüme bakmıyormuş, şimdi daha iyi anlıyorum. Bana yaşattığınız acının katbekatını yaşamanızı diliyorum."

Soruşturma kapsamında adı geçen kişilere yönelik adli sürecin ve malvarlığı tedbirlerinin önümüzdeki günlerde nasıl ilerleyeceği merak konusu.

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