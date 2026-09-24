Fon soruşturmasında tutuklanan Emre Alkin’in gözaltı görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen fon soruşturmasında yeni görüntüler ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Emre Alkin’in, güvenlik güçlerince götürüldüğü anlar kameraya yansıdı.

EMRE ALKİN TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında Emre Alkin’in yanı sıra Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Kerem Alkin, Alper Öztürk ve Serdar Turhan da gözaltına alındı.

Savcılık işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen 5 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.

İFADESİ DE ORTAYA ÇIKMIŞTI

Emre Alkin’in savcılık ifadesinde, Tera Portföy Yönetim A.Ş.’de Temmuz 2026’da bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak göreve başladığını ve 17 Eylül’de istifa ettiğini söylediği aktarıldı.

Alkin, yaklaşık iki aylık görev süresinde yalnızca bir tanışma toplantısı yapıldığını, daha sonra yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirilmediğini ve şirketin imza sirkülerinde adının bulunmadığını savundu. Savcılığın Tera Yatırım’ın piyasa değerinin yaklaşık 1,4 milyar liradan bir yıl içerisinde 280 milyar liraya yükselmesini de sorguladığı belirtildi.