Fon soruşturmasında yeni gelişme: 13 isim için tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması devam ediyor.
Bugün, soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheli adliyeye sevk edilmişti.
13 ŞÜPHELİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevke edilen şüphelilerin savcılık ifadeleri alınıyor.
Edinilen bilgilere göre 21 şüpheliden Ali Rıza İncekaya, Haldun Saffet İnal ve Erkan Kilimci'nin de aralarında bulunduğu 13 şüpheli, savcılık ifadelerinin ardından "tutuklama" talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
Savcılık tarafından haklarında tutuklama talep edilen 13 isim şöyle:
Ali Rıza İncekaya
Haldun Saffet İnal
Erkan Kilimci
Ayşe Seher Aydın
Enes Yazıcı
Feryal Köker
Müjdat Ede
Nilgün Sarıçalı
Oğuzhan Özerkaya
Onur Göğebakan
Orçun Berkay Kaya
Sezai Bekgöz
Ahmet Özcan