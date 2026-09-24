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Fon soruşturmasında yeni gelişme: 13 isim için tutuklama talebi

Fon soruşturmasında yeni gelişme: 13 isim için tutuklama talebi

24.09.2026 17:40:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Fon soruşturmasında yeni gelişme: 13 isim için tutuklama talebi

Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden Ali Rıza, Haldun Saffet İnal ve Erkan Kilimci'nin de aralarında bulunduğu 13 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması devam ediyor.

Bugün, soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheli adliyeye sevk edilmişti.

13 ŞÜPHELİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevke edilen şüphelilerin savcılık ifadeleri alınıyor.

Edinilen bilgilere göre 21 şüpheliden Ali Rıza İncekaya, Haldun Saffet İnal ve Erkan Kilimci'nin de aralarında bulunduğu 13 şüpheli, savcılık ifadelerinin ardından "tutuklama" talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Savcılık tarafından haklarında tutuklama talep edilen 13 isim şöyle:

Ali Rıza İncekaya

Haldun Saffet İnal

Erkan Kilimci

Ayşe Seher Aydın

Enes Yazıcı

Feryal Köker

Müjdat Ede

Nilgün Sarıçalı

Oğuzhan Özerkaya

Onur Göğebakan

Orçun Berkay Kaya

Sezai Bekgöz

Ahmet Özcan

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