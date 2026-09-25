Fon soruşturmasında yeni gelişme: 13 şüpheliye adli kontrol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturması sürüyor.
Soruşturma kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Denetleme Raporu doğrultusunda, Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret AŞ (AZTEK) paylarında piyasa dolandırıcılığı gerçekleştirdiği tespit edilen 13 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
BAŞSAVCILIK KARARA İTİRAZ EDECEK
Savcılık ifadelerinin tamamlanmasının ardından Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 13 şüpheli, adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kararın ardından açıklama yaparak şüphelilerin adli kontrolle serbest bırakılmasına itiraz edileceğini bildirdi.
TUTUKLU SAYISI 45'E ULAŞMIŞTI
Sermaye piyasasında kapalı fon sistemleri, usulsüz işlemler ve borsa manipülasyonlarına ilişkin yürütülen soruşturmada daha önce düzenlenen operasyon dalgalarında, aralarında şirket yöneticilerinin de bulunduğu 45 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.