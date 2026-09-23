Fon soruşturmasında yeni gelişme... Tera yöneticileri Kerem ve Emre Alkin'in ifadeleri ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında 22 Eylül 2026’da ifadeleri alınan Kerem Alkin ve Emre Alkin’e Tera Grubu’nun yönetim yapısı, hisse ve fon işlemleri, yatırım kararları, şirketin piyasa değerindeki yükseliş ve görevlerinden ayrılma süreçleri soruldu. Emre Alkin, Tera Portföy Yönetim AŞ’de Temmuz 2026’da bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak göreve başladığını ve 17 Eylül 2026’da istifa ettiğini söyledi. Yaklaşık iki aylık görev süresinde yalnızca bir tanışma toplantısı yapıldığını, sonrasında herhangi bir yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirilmediğini ve şirketin imza sirkülerinde de adının bulunmadığını savundu.

Kerem Alkin ise Mayıs 2025’te Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ’de bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak göreve başladığını, 18 Eylül 2026’da görevinden istifa ettiğini belirtti.

Savcılık, iki kardeşin peş peşe istifalarını Kerem Alkin’e sordu. Kendisi ile kardeşi Emre Alkin’in aynı dönemde istifa etmesi ve sonrasında şirkette fon krizinin oluşması arasında bağlantı bulunup bulunmadığı sorulan Alkin, iki gelişmenin "birbirinden bağımsız bir şekilde gerçekleştiğini" savundu.

"1,4 MİLYAR LİRADAN 280 MİLYAR LİRAYA NASIL ÇIKTI"

Soruşturmanın dikkat çeken bölümlerinden biri Tera Yatırım’ın piyasa değerindeki yükseliş oldu. Savcılık, her iki kardeşe de "Tera Yatırım’ın yaklaşık 1,4 milyar TL olan piyasa değerinin 1 yılda 280 milyar TL’ye çıkmasının sebebi nedir?" sorusunu yöneltti.

Emre Alkin, holdingin devamlı büyümesi nedeniyle iştiraklerinin de değer kazanacağı yönünde bir algı oluşmuş olabileceğini söyledi. Borsa kısmına ilişkin doğrudan bilgisinin bulunmadığını savundu.

Kerem Alkin ise hisselere ve fonlara kimlerin yatırım yaptığı veya kimlerin satış yaptığına ilişkin verilerin SPK raporuyla daha net görülebileceğini ifade etti. Alkin, piyasa değerindeki artış için arz-talep ilişkisine işaret etti.

280 MİLYAR LİRALIK DEĞER SORULDU, YÖNETİM KURULU 16 AYDA 3 KEZ TOPLANDI

Kerem Alkin’in ifadesinde Tera Yatırım’daki yönetim kurulu toplantılarının sayısı da dikkat çekti. Alkin, Mayıs 2025’ten Eylül 2026’ya kadar süren yaklaşık 16 aylık görevi sırasında, yanlış hatırlamıyorsa yalnızca üç yönetim kurulu toplantısı yapıldığını söyledi.

Alkin, toplantıların yapılamamasını şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen’in yoğunluğuna bağladı. Hisse alım-satım süreçlerine katılmadığını savunan Alkin, bu işlemleri şirketin ilgili ekibinin gerçekleştirdiğini belirtti.

"ANORMAL DURUM SAPTAMADIM" DEDİ, AVUKATI RİSK UYARILARINI AÇIKLADI

Kerem Alkin, şirketteki görevinin riskin erken saptanması komitesi çalışmalarını yürütmek olduğunu söyledi. Bu kapsamda 2025 Kasım ayında bir, 2026 yılında ise iki olmak üzere toplam üç rapor hazırladığını belirten Alkin, 2026 yılının ikinci yarısına ilişkin 54 sayfalık kapsamlı bir risk raporu hazırladığını kaydetti. Alkin, "Şirket hakkında kendi sorumlu olduğum alanda düzenlediğim raporlar dışında olağan dışı olan ya da anormal olan herhangi bir durum saptamadım" ifadelerini kullandı.

Ancak Alkin’in müdafii, söz konusu risk raporlarında menkul değerler, likit rasyosu ve ani çıkışlara ilişkin "çok detaylı uyarılar" bulunduğunu söyledi. Müdafii ayrıca, Kerem Alkin’in hazırladığı raporlarda "fonlardan toplu bir para çıkışı hâlinde şirketin sorun yaşayabileceğini" belirttiğini ifade etti. Söz konusu raporların belgelerinin de savcılık dosyasına sunulduğu belirtildi.

YATIRIM ŞİRKETİ YÖNETİCİSİ: "SERMAYE PİYASASI HAKKINDA YETERLİ BİLGİM YOK"

Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ’de yaklaşık 16 ay bağımsız yönetim kurulu üyeliği yapan Kerem Alkin, kendisinin ve çekirdek ailesinin borsada, sermaye piyasasında veya fonlarda herhangi bir yatırım gerçekleştirmediğini söyledi. Alkin ayrıca, "Sermaye piyasası hakkında yeterli bilgim bulunmamaktadır. Bundan dolayı da herhangi bir işlem gerçekleştirmemekteyim" beyanında bulundu.

16 AY YÖNETİM KURULUNDAYDI: "ODASI, KARTVİZİTİ, MAİL ADRESİ YOKTU" SAVUNMASI

Kerem Alkin’in müdafiinin savunmasında, Alkin’in şirketle fiziki ve kurumsal ilişkisine yönelik açıklamalar da yer aldı.

Müdafii, Kerem Alkin’in bağımsız yönetim kurulu üyesi olması nedeniyle Tera Yatırım nezdinde "kartviziti, odası, mail adresi" bulunmadığını söyledi. Savunmada bunun Alkin’in şirket yönetimine karşı bağımsız ve mesafeli durmasının bir sonucu olduğu ileri sürüldü.

KEREM ALKİN’İ TERA’YA KİM DAVET ETTİ?

Kerem Alkin, Tera Yatırım yönetimine nasıl dahil olduğunu da anlattı. Alkin, Gürkan Parlakaç isimli kişiyi daha önceden tanıdığını, Parlakaç’ın 2025 Mayıs ayı sonunda kendisini arayarak Tera Yatırım’da bağımsız yönetim kurulu üyesi olmasını istediğini söyledi.

Alkin, teklif üzerine birtakım araştırmalar yaptığını ve ardından görevi kabul ettiğini belirtti.

YATIRIM KARARLARINDA EMRE TEZMEN ÖNE ÇIKTI

Savcılık, iki şüpheliye de Tera Holding bünyesinde yatırım kararlarını kimlerin aldığı sorusunu yöneltti. Kerem Alkin, yatırım kararlarında yönetim kurulu başkanı, icradan sorumlu yönetim kurulu üyesi, genel müdür ve genel müdür yardımcılarını işaret etti. Şirketle ilgili kararların ise Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, genel müdür ve genel müdür yardımcıları tarafından alındığını söyledi.

Emre Alkin de hisse senedi kararları hakkında bilgisinin bulunmadığını savunurken, şirket alım ve satımı konusunda müzakereleri bizzat Emre Tezmen’in yürüttüğünü söyledi.

EMRE ALKİN: "İKİ AYDA TANIŞMA TOPLANTISI DIŞINDA TOPLANTI YAPILMADI"

Emre Alkin, Tera Portföy Yönetim AŞ’de Temmuz 2026’da bağımsız yönetim kurulu üyesi olduğunu belirtti. Alkin, yaklaşık iki aylık görev süresi için "Bir defa tanışma toplantısı yaptık. Sonrasında hiçbir yönetim kurulu toplantısı yapılmadı" şeklinde beyanda bulundu.

Alkin ayrıca şirketin imza sirkülerinde adının bulunmadığını ve 17 Eylül’de görevinden istifa ettiğini kaydetti.

TERA GRUBU VE ALKİN KARDEŞLERİN ÜNİVERSİTE BAĞLANTISI

Dosyada Alkin kardeşlerin akademik görevleri ile Tera Grubu arasındaki ilişkiler de ifadelerde yer aldı.

Emre Alkin, İstanbul Topkapı Üniversitesinin rektörü olduğunu ve çeşitli şirketlerde bağımsız yönetim kurulu üyelikleri yaptığını anlattı. Kerem Alkin ise aynı üniversitede iki bölümün dekanlığını yürüttüğünü söyledi.

Emre Alkin, Emre Tezmen ile ilk kez Tezmen’in üniversitenin mütevelli heyet başkan vekili olarak gerçekleştirdiği bir ziyaret sırasında tanıştığını belirtti. Daha sonra Emre Tezmen ve Tera Grubu’ndan gelen mütevelli heyeti üyelerinin üniversitedeki görevlerinden ayrıldığını söyledi.

TERA-DOĞA SİGORTA İŞ BİRLİĞİ DE İFADELERDE

Emre Alkin’in ifadesinde Tera Grubu ile Doğa Sigorta arasında planlanan iş birliği de yer aldı. Alkin, Doğa Sigorta’nın da bağımsız yönetim kurulu üyesi olduğunu, Nihat Kırmızı’nın hem Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı hem de üniversitenin mütevelli heyeti başkanı olduğunu anlattı.

Doğa Sigorta ile Tera Grubu arasında planlanan iş birliğine ilgili düzenleyici otoritenin onay vermediğini öğrendiklerini belirten Alkin, bunun üzerine henüz başlamamış olan iş birliğinin sona erdiğini söyledi.

"PARA TRANSFERİ VE OLAĞAN DIŞI ZENGİNLEŞME YOK"

Her iki şüphelinin müdafileri de müvekkilleri hakkında kendilerine gösterilmiş herhangi bir para transferi, SPK raporu veya MASAK raporu bulunmadığını savundu. Müdafiler ayrıca Alkin kardeşlerin görevlerinden önce veya sonra mal varlığı devri yapmadıklarını ve mal varlıklarında olağan dışı zenginleşme bulunmadığını ileri sürdü.

Soruşturma kapsamında, 1,4 milyar liradan 280 milyar liraya ulaştığı savcılık sorgusuna konu edilen piyasa değerinin hangi yatırımcı ve işlemlerle oluştuğu, fon çıkışına ilişkin risklerin şirket içinde ne zaman bilindiği, 54 sayfalık risk raporundaki uyarıların kimlere iletildiği, yönetimin bu uyarılara karşı hangi adımları attığı, hisse ve fon işlemlerinde karar mekanizmasının nasıl çalıştığı ve kriz dönemindeki peş peşe istifaların şirket içindeki gelişmelerle bağlantısının bulunup bulunmadığı soruşturmanın incelenen başlıkları arasında yer alıyor.