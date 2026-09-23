Fon soruşturmasının kilit ismi Tayyar döneminin AKP’lisi çıktı

Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, fon soruşturması kapsamında tutuklanan Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın (28) kısa sürede milyarlarca liralık fonları yönetmeye başlamasının şaşkınlığını yaşarken, dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı.

Yarız’ın, 2021’de AKP İstanbul Gençlik Kolları Yedek Yönetim Kurulu üyesi olduğu, sokaklara AKP bayrakları asıp, parti binalarını pankart ve bayraklarla donattığı görüldü.

ŞAMİL TAYYAR: 'ŞAŞTIK KALDIK!'

Zeytinburnu AKP İlçe Başkanlığı'nın binası önünde ‘rabia’ işaretiyle poz verdiği görüntüler de ortaya çıkan Yarız ile ilgili Şamil Tayyar, şunları söyledi:

“Pusula Portföy’ün büyüklüğü 633 milyar liraymış. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız 28 yaşında. Eğitimi siyaset bilimi. Daha 5 yıl önce cafelerde üçü bir arada içiyordu. Bir anda milyar milyar milyar liralık fonları yönetmeye başlamış. Bu işte bir tuhaflık yok mu Allah aşkına. Kim, ne film çeviriyor? Şaştık kaldık.”

"ÜÇ AY ÖNCE 750 MİLYON LİRALIK YAT ALDI"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Yarız'ın AKP üyesi olduğunu açıkladığı paylaşımda dikkat çekici bilgilere de yer verdi.

Muhammed Yarız'ın sadece üç ay önce 750 milyon liraya yat aldığını açıklayan Çömez, şunları kaydetti:

"AKP İstanbul Gençlik Kolları'nda yönetim kurulu üyesiydi. "Piyasa bozucu" eylemler yaptığı için 2020'den beri her yıl ya geçici işlem yasağı uygulandı ya da para cezasına çarptırıldı. Bu siciline rağmen Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı yapıldı. Ve ardından büyük soygun başladı. Yüz binlerce küçük yatırımcının yüz milyarlarca lirası manipülasyonlarla fon çetelerinin cebine boca edilirken en büyük paylardan birini de o aldı. AKP'nin 28 yaşındaki parlak çocuğu, götürdüğü milyarlarca liranın bir kısmını da lüks yaşamına ayırdı. 3 ay önce 750 milyon TL vererek dünyanın en lüks yatlarından birini satın aldı. Yanına da, hız zevkini tatmin etmek için, on milyonlarca lira harcayarak sürat botu ekledi. Bu ülkenin 5.5 milyon genci, evinde iş ve aş umudunu kaybetmiş çaresizce beklerken, AKP’nin parlak genci Muhammed Yarız ve arkasındakiler lüks, ışıltılı ve şatafatlı bir hayat sürüyor."

Muhammed Yarız, fon manipülasyonu nedeniyle ceza almasına rağmen 2024’te Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Özellikle son iki yılda hızla yükselen Yarız’ın, küçük yatırımcılar üzerinden milyarlık servet edindiği, özel yatlar, jetler ve villalar satın aldığı ileri sürüldü.

Bu hızlı yükselişin ardından Yarız, fon soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yarız’ın kısa sürede ulaştığı servetin ve yönettiği fonların arkasındaki ilişkiler ise, soru işareti olarak kaldı.