Fon soruşturmasının odağındaki Bulls Girişim’in ortağı çıkmıştı: MasterChef şampiyonundan yanıt

MasterChef Türkiye 2020 şampiyonu Şef Serhat Doğramacı, fon soruşturmasının odağındaki şirketlerden Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı ile ortaklık iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, 15 Eylül'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, White Burger Gıda Sanayi A.Ş. ile “Bulls Gıda Ticaret A.Ş.” adıyla yeni bir şirket kuracağını duyurmuştu.

25 milyon TL sermayeli kurulacak şirkette Bulls Girişim yüzde 50 pay karşılığında 12,5 milyon TL sermaye taahhüdünde bulunmuştu. White Burger'ın kurucusu ve MasterChef Türkiye 2020 şampiyonu Serhat Doğramacı'nın da şirketin diğer tarafında yer aldığı ortaya çıkmıştı.

Doğramacı, hakkında çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iddiaları reddetti.

Fon soruşturmasının odağındaki Bulls Girişim’in ortağı çıkmıştı...



MasterChef Türkiye 2020 şampiyonu Serhat Doğramacı, hakkındaki iddiaları reddetti:



“Ben hayatımda borsa, fon mon, para, uygulama bilmem, anlamam” pic.twitter.com/N6KcRgI4GF — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt1) September 24, 2026

Serhat Doğramacı, hakkında çıkan fon iddiaları yanıtlarken şunları söyledi:

Evet, dün gece çıkan haberlere hızlıca cevap vermek istiyorum. İftiralara, iftira olan haberlere cevap vermek istiyorum. Yani ben artık ne diyeceğimi bilemiyorum bu konularda. Sadece doğruyu anlatmak ve susmak en doğrusu olacaktır, her zaman yaptığım gibi.

White Burger’in ortaklık yapısı kurulduğundan beri hiç değişmedi arkadaşlar. Benim iki tane ortağım var. İsimlerini bütün sektördeki herkes biliyor, tanıyor, seviyor. Kendi şahsına münhasır, ticaretinde insanlardı. Beraber bir ticarete başladık ve White Burger’i kurduğumuzdan beri hiçbirimiz başka kimseyle bir ticaret yapmadık bu sektör içerisinde.

White Burger son 2 yıldır franchise modeliyle büyüyen bir marka. İnsanlar beni seviyor, markamı seviyor, teveccüh gösteriyor, açılışlarımıza geliyor vesaire yapıyor. Ne oluyor? Dükkanlarımız ciro yapıyor, kârlı hale geliyor, franchise için uygun hale geliyor. Franchise ortakları da başvuruyorlar.

Aracılık franchise kurumumuz var, onunla görüşüyorlar. Doğru şartlar sağlanırsa, franchise firmamız tarafından onaylanırsa, yatırımcı tarafından da bizim taleplerimiz onaylanırsa ne oluyor? Artık başvuru sürecinden imza sürecine doğru geçiş yapılmış oluyor.

Ve aslında bahsi geçen konu da bundan ibaret. Yani ortada atılmış herhangi bir imza, herhangi bir ortaklık, herhangi bir para alma vesaire, bu atılan iftiraların hiçbiri gerçek değil.

Yani gözaltı bile yazmışlar. Sizin aileniz, çoluğunuz çocuğunuz yok herhalde. Siz hiç insanların eşi uyandığı zaman, ailesi uyandığı zaman bu haberleri okuyunca ne hisseder diye düşünecek empati duygusuna sahip değilsiniz. Siz tıklanmanın ve paranın köpeği olmuşsunuz.

Ben öyle bir insan değilim. Ben öyle bir insan olmadığım için bana ne kadar iftira atarsanız atın, yıllar yılı ne bulursanız bulun… Yani bu da ilginç bir buluş oldu. Ben de çok şaşırdım, şok oldum. Ama artık çok da şaşırmamam gerekiyor.

Yani bu “Meyve veren ağaç taşlanır.” muhabbetinden ben nefret de ederim. Ama memlekette gerçekten başka bir açıklaması yok maalesef.

Biz işimizde gücümüzdeyiz arkadaşlar. Büyümemizin tek sebebi; iyi bir markam var, kârlı bir markam var, iyi, sevdiğim, güvendiğim ortaklarım var. Ticaretimizden, işimizden başka hiçbir şeye bulaşmıyoruz.

Ben hayatımda borsa, fon mon, para, uygulama bilmem, anlamam. Yatırım nedir bilmem. Tek yatırımım işime ve kendime yaptığım yatırımlardır. Bence beni başarılı yapan yegâne şey de budur. İnsanların da belki kabullenemediği yegâne şey bu olduğu için altından bu kadar filmvari şeyler arıyorlar.