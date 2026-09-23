Fon soruşturmasının odağındaki Bulls Girişim’in ortağı, MasterChef şampiyonu çıktı!

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Tera, Pusula, Hedef ve Bulls gibi önde gelen finans gruplarını kapsayan soruşturması devam ederken, Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı’ndan hamle geldi.

Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, 15 Eylül’de KAP’a yaptığı açıklamayla White Burger Gıda Sanayi A.Ş. ile ortak şirket kuracağını duyurdu. “Bulls Gıda Ticaret A.Ş.” adıyla kurulacak şirketin sermayesi 25 milyon TL olarak belirlenirken Bulls Girişim yüzde 50 pay karşılığında 12,5 milyon TL sermaye taahhüdünde bulundu.

Bulls’un gıda sektörüne adım attığı bu yeni yatırımdaki ortağının ise MasterChef Türkiye 2020 şampiyonu Şef Serhat Doğramacı olduğu ortaya çıktı

Doğramacı'nın kurduğu ve kendi özel reçeteleriyle büyüyen White Burger, markanın kendi paylaştığı bilgilere göre 2026 yılı itibarıyla Türkiye’nin yanı sıra Irak’ın Erbil kenti de dahil olmak üzere toplam 30 şubelik bir zincire dönüştü.

ORTAKLIKTAN İKİ GÜN SONRA FONLAR YASAKLANDI

Ortaklık duyurusunun yapılmasının hemen ardından, 17 Eylül’de SPK cephesinden soruşturmayla ilgili kritik kararlar çıktı. Soruşturma dâhilinde Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Bulls Portföy’e ait TEFAS’ta işlem gören birtakım fonların alım-satımı durdurulurken, bazı fonların tasfiyesi kararlaştırıldı.

Aynı zamanda soruşturmanın mali ayağında, Bulls Yatırım Menkul Değerler ile Bulls Portföy Yönetimi ile bağlı yöneticilerin ve yetkililerin para ve mal varlığı hareketleri donduruldu.

BULLS YÖNETİM KURULU BAŞKANI İFADE VERMİŞTİ

Soruşturmanın kritik isimlerinden Bulls Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, bugün savcılıkta ifade vermişti.

İfadesinin tamamlanmasının ardından serbest kalan Akkaya’nın, kamuoyunda "Ponzi" ya da "saadet zinciri" olarak adlandırılan fon organizasyonlarının içerisinde yer almadıklarını beyan ettiği öğrenildi.

Bulls yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Akkaya’nın yönettikleri fon bünyesinde herhangi bir kredi ve pay repo işleminin bulunmadığı aktarıldı.