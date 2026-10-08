Fon vurgunu sonrası kaçmıştı… Osman Arıkan Nacar, AKP’li Ömer Çelik ile aynı karede

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in, fon vurguncularından Osman Arıkan Nacar ile geçtiğimiz ağustos ayında Limak'ın düzenlediği konserde aynı karede yer aldığı görüldü.

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, geçtiğimiz günlerde AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in fon skandalında adı geçen Osman Arıkan Nacar ile Bodrum'da tatil yaptığını, ardından ikilinin Ankara'ya birlikte döndüğünü öne sürmüştü.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in de defalarca gündeme getirdiği iddialar karşısında AKP Sözcüsü Çelik açıklama yapmazken dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı.

Gazeteci Mustafa Balcı'nın aktardığına göre; Ömer Çelik'in, geçtiğimiz ağustos ayında aldığı kamu ihaleleriyle sık sık tartışmalara yol açan Limak Holding'in 24 Ağusutos'ta Bodrum Antik Tiyatro'da düzenlediği filarmoni orkestrası konserinde Nacar ile aynı karede yer aldığı görüldü.

Fotoğrafta Nacar'ın; Ömer Çelik, Nihat Özdemir ve Yıldırım Demirören üçlüsünün hemen arkasında oturduğu fark edildi.

VURGUN SONRASI YURT DIŞINA KAÇMIŞTI

Nacar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmaya konu fon vurgununu gerçekleştirerek yaklaşık 20 milyar TL ile yurt dışına kaçmıştı.

ZEYNEL EMRE ‘BU KİŞİYLE TATİL YAPTINIZ MI?’ DİYE SORMUŞTU

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Çelik'e fonlardan yaklaşık 20 Milyar TL elde ettiği ve operasyonlar başladığında yurt dışına kaçtığı öne sürülen E-Data adlı şirketin yöneticilerinden Nacar ile birlikte tatil yapıp yapmadığını şöyle sormuştu:

"Fon soygunu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel merkezi, Tayyip Erdoğan'ın etrafında kim varsa oradan bir ses gelmesi... Şimdi ben önce size sorayım: İnsanlar tatile kiminle gider? Ailesiyle gider, eşi varsa eşiyle gider, çocuklarıyla gider veyahut da çok yakın arkadaşıyla gider; öylesine tanıdığınız biriyle tatil yapmazsınız, zaman geçirmezsiniz. Bugün bir gazetede haberi çıktı; eski bir bürokratın 20 milyar TL çekip yurt dışına kaçtığı haberi. Kim bu? Daha önce Adalet ve Kalkınma Partisi'nden iki kere milletvekilliği adaylığı yapmış Osman Arıkan Nacar. Ortağı nerede? Ortağı şimdi tutuklu. Bu soruşturmadan E-Data Teknoloji firmasının üç büyük ortağından biri, mevcut iktidar döneminde durmadan yükselmiş, müsteşar yardımcılığı yapmış, yetmemiş ailesinden önemli görevlere getirilmiş; mesela bir ağabeyi yine Adana'da İl Sağlık Müdürü olarak atanmış, iktidarla iç içe bir isim."

"Peki, ben buradan soruyorum Sayın Ömer Çelik'e: Siz bu kişiyle birlikte çok kısa bir süre önce Bodrum'da tatil yaptınız mı, yapmadınız mı? Ankara'ya birlikte döndünüz mü? Bu kişiyle ilişkiniz ne boyuttadır? Yaptığı bu işle ilgili ne söyleyeceksiniz? Öyle ya, bir insan tatilini en yakın arkadaşıyla geçirir; madem bu sizin bu kadar yakın arkadaşınız, 20 milyar TL'lik vurgundan ve parayla birlikte yurt dışında olduğundan bahsediliyor... Sayın Çelik'ten bu soruların cevabını bekliyoruz."