'Foncu' suçlaması yapan yandaş vakıfların 3 milyon Euro'luk fon karnesi: TÜGVA ve TÜRGEV'e 6 yılda 2 milyon 278 bin Euro!

Türkiye’de “fon” sözcüğü, uzun süredir yalnızca bir finansman yöntemini anlatmıyor.

İktidarın dilinde kimi zaman bir suçlama, kimi zaman bir yafta, kimi zaman da muhalif medya ve sivil toplum kuruluşlarını hedef göstermenin aracı olarak kullanılıyor. Yabancı kaynak muhalif bir kuruluşa ulaştığında “milli güvenlik” tartışmaları açılıyor, “beşinci kol” suçlamaları havada uçuşuyor.

Aynı kaynak, iktidara yakın vakıf ve derneklerin projelerine aktarıldığında ise söylemin tonu değişiyor; “fon” gidiyor, yerine “uluslararası proje desteği” geliyor.

Türkiye Ulusal Ajansı’nın resmi kabul listeleri, iktidara yakın ve AKP’li yöneticilerin de görev aldığı vakıf ve derneklerin yıllara yayılan yüz binlerce Euro'luk projelerini ortaya koydu.

Cumhuriyet’in resmi listeler üzerinden yaptığı hesaplamaya göre yalnızca TÜGVA ile TÜRGEV’in 2020-2025 çağrı dönemlerinde hak kazandığı azami hibelerin toplamı 2 milyon 278 bin 436 Euro'ya ulaştı.

MUHALİFE “BEŞİNCİ KOL”

Yabancı fon tartışmalarının en sert çıkışlarından biri, 21 Temmuz 2021’de dönemin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan geldi.

Altun, yabancı devlet ya da kuruluşlardan fon alan medya kuruluşlarına yönelik düzenleme gerektiğini savunarak “Yeni kisveler altında beşinci kol faaliyetlerine müsaade etmeyiz” dedi. Ancak aynı yıllarda iktidara yakın vakıf ve derneklerin Erasmus+ ve Avrupa Dayanışma Programı başta olmak üzere çok sayıda AB programına yaptığı başvurular sürdü.

TÜGVA’YA 1.2 MİLYON EURO

Ulusal Ajans kayıtlarına göre TÜGVA’nın hak kazandığı azami hibe 2020’de 323 bin 166 Euro, 2021’de 422 bin 193 Euro, 2022’de 120 bin 568 Euro oldu.

Vakfın hibe tutarı 2023’te 19 bin 318 Euro, 2024’te 123 bin 309 Euro ve 2025’te 262 bin 14 Euro olarak kayıtlara geçti. Böylece TÜGVA’nın altı yıldaki doğrulanabilen azami hibe toplamı 1 milyon 270 bin 568 Euro'ya çıktı.

Vakfın projeleri arasında “Genç Türkiye Kongresi”, “Anadolu’dan Avrupa’ya”, “Dijital Dil Kafe”, “Endülüs’te Buluşalım” ve “Uluslararası Gençlik STK’ları Forumu” gibi çalışmalar yer aldı.

TÜRGEV 1 MİLYON EURO'YU AŞTI

TÜRGEV’in hak kazandığı azami hibeler ise 2020’de 180 bin 767 Euro, 2021’de 138 bin 410 Euro, 2022’de 101 bin 60 Euro olarak hesaplandı. Vakfın hibe tutarı 2023’te 175 bin Euro, 2024’te 161 bin 100 Euro ve 2025’te 251 bin 531 Euro oldu.

TÜRGEV’in altı yıllık toplamı böylece 1 milyon 7 bin 868 Euro'ya ulaştı. TÜGVA ve TÜRGEV’in toplam hibe kaydı ise 2 milyon 278 bin 436 Euroya çıktı. Hesaba yalnızca kuruluşların başvuru sahibi olduğu ve hibe miktarının açıkça belirtildiği projeler dahil edildi.

SETA VE DİYANET DE LİSTEDE

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı da resmi hibe listelerinde yer aldı. SETA’nın 2023’te “Göçmenlerin Toplumsal Hayata Adaptasyonları ve Rehabiliteleri” projesi için 41 bin 20 Euro, 2025’in üçüncü başvuru dönemindeki “Safevoice” projesi için 28 bin 139 Euro'luk azami hibeye hak kazandığı görüldü.

İki projenin toplamı 69 bin 159 Euro oldu. Türkiye Diyanet Vakfı’nın da iki proje için hak kazandığı azami hibe 52 bin 800 Euro'ya ulaştı. Ensar Vakfı adına 2020 ve 2025 dönemlerinde toplam 68 bin 866 Euro'luk kayıt tespit edildi. ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ile Hayrat bağlantılı kuruluşlar da farklı dönemlerde AB hibelerine hak kazandı.