Eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın mal varlıkları için dondurma talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü fon soruşturması kapsamında AKP Genel Başkan Yardımcılığından istifa eden eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Başsavcılığın Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kaya çifti hakkında tüm mal varlıklarının dondurulmasına yönelik yazı ilgili kurumlara gönderildi.

Söz konusu yazıda, Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın mal varlıklarına tedbir uygulanması talep edildi.

İSTİFA ETMİŞ, ERDOĞAN KABUL ETMİŞTİ

Fon soruşturmasına adının karışmasının ardından AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, görevlerinden affını istediğini açıklamıştı. Kaya, hakkındaki iddiaların açıklığa kavuşturulması için “siyasi sorumluluk” aldığını söylerken şu ifadelere yer vermişti:

“Ortaya atılan iddiaların hiçbir tereddüde mahal bırakmayacak şekilde açıklığa kavuşturulmasını ve yürütülecek sürecin sağlıklı ve selamet içerisinde tamamlanmasını son derece önemsiyorum

Şahsımla ilgili iddiaların açıklığa kavuşturulacağı bir süreçte bulunduğum makamın herhangi bir tartışmaya konu edilmemesi; yürütülecek inceleme ve soruşturmanın hiçbir gölge altında kalmadan, bağımsız ve sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi adına siyasi sorumluluk almayı gerekli görüyorum

Bu anlayışla, sürecin selameti ve iddiaların tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulabilmesi amacıyla yürütmekte olduğum tüm görevlerimden affımı Sayın Genel Başkanımızdan istedim”

2 MİLYAR KAZANÇLA GÜNDEME OTURDU

AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın Özata Denizcilik hisseleriyle bağlantılı işlemler üzerinden yüksek miktarda kazanç elde ettiği ortaya çıkmıştı.

Fatma Betül Sayan Kaya’nın, 63 milyon 359 bin lira yatırarak yaklaşık dört ay içinde 1 milyar 344 milyon lira çektiği, Kaya’nın eşi İlyas Kaya’nın ise 99 milyon 687 bin lira yatırdığı ve 826 milyon lira çektiği belirtilmişti. Böylece çiftin toplam 163 milyon 46 bin lira yatırıp 2 milyar 170 milyon lira kazanç sağladığı ortaya çıkarken bu durum kamuoyunun büyük tepkisine neden olmuştu.