Forex vaadiyle uluslararası dolandırıcılık! Çağrı merkezine operasyon: 54 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uluslararası alanda işlenen nitelikli dolandırıcılık suçlarının tespiti ve önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde, Şişli’de faaliyet gösteren bir çağrı merkezinden yatırım vaadiyle forex dolandırıcılığı yapıldığı ve uluslararası düzeyde çok sayıda kişiyi hedef alan dolandırıcılık faaliyetleri yürütüldüğü belirlendi.

54 GÖZALTI

Çalışmaların tamamlanmasının ardından tespit edilen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 54 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.