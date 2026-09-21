Forex yatırım dolandırıcılığı soruşturması: 328 adrese baskın, 191 gözaltı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 4 farklı soruşturma kapsamında, İsrail vatandaşı şüpheliler tarafından yönetildiği belirlenen ve çağrı merkezi adı altında faaliyet gösteren şirketlere yönelik İstanbul ve Muğla’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Soruşturmaların; “Bilişim Sistemlerinin Banka veya Kredi Kurumlarının Aracı Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık”, “Sermaye Piyasası Kurulu Kanunu’na Muhalefet”, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”, “Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma” ve “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçları kapsamında yürütüldüğü belirtildi.

MASAK VE MİT İNCELEME YAPTI

Soruşturma kapsamında MASAK raporları ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan mali analiz raporları incelendi. Şüpheliler ve şirketlerin tespitine yönelik araştırmaların yanı sıra Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı tarafından da inceleme yapıldı.

İsrail vatandaşı şüpheliler tarafından yönetildiği belirlenen organizasyona yönelik 18 Eylül’de operasyon için harekete geçildi.

328 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

29 farklı şirkete ait 44 çağrı merkezi ile bu şirketlerin çalışanı ve yöneticisi olduğu tespit edilen 239 şüpheliye ait 286 ikamet adresi olmak üzere toplam 328 adrese İstanbul ve Muğla’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 191 şüpheli gözaltına alındı.

Suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmaz malvarlıklarına, şirketlerin banka hesaplarına, ödeme kuruluşlarındaki ve kripto para borsalarındaki varlıklara da el konuldu.

ŞÜPHELİLER SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sabah saatlerinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi.

Soruşturma sürüyor.