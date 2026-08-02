'Fotoğrafını gösterip dolandırdı' haberi Süleyman Soylu'yu kızdırdı: Dokunulmazlığının sona ereceği zamanı açıkladı

Kendisini “Trump Media çalışanı” olarak tanıtan bir dolandırıcının aralarında Süleyman Soylu'nun da olduğu Türk siyasilerle fotoğraflarını göstererek Türkleri kişi balına 3 bin dolar alarak dolandırdığı iddiasına AKP İstanbul Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından açıklama yapıldı.

Sözcü'de yer alan habere göre ABD’de yatırımcı vizesi (E-2) almak isteyen Türkleri hedef aldığı öne sürülen Melih Göğebakan, kendisini “Trump Media çalışanı”, “Trump’ın medya danışmanı” ve ABD’de güçlü bağlantıları bulunan bir isim olarak tanıttı. Bu yolla başvuru sahiplerinden para topladı. Mağdurlara, ABD Kongresi logoları, resmi görünümlü belgeler ve Türk siyasilerle çekilmiş fotoğraflar gösterdi.

GÖZALTINA ALINDI İDDİASI

Şahsın mağdurlara, “Martin” isimli avukat üzerinden işlemlerin yürütüleceğinin söylediği, 3 bin dolar ödeme yapmalarına rağmen E-2 vize başvurularının hiç yapılmadığı öne sürüldü.

Göğebakan’ın ABD’de gözaltına alındığı iddialarıyla birlikte mağdurların şahsın yurda dönme ihtimaline karşı Türkiye’de de suç duyurusunda bulunacakları bildirildi.

SOYLU'DAN AÇIKLAMA

Soylu söz konusu habere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İddiaları reddeden Soylu şu ifadeleri kullandı:

''Sözcü Grubu, son üç yılda hakkımda sistematik biçimde tam 4.061 kez iftira ve insanlık dışı yalan haber yayımladı. Yolsuzluk ve kara para paçavrası olan, bir gün tüm kirli ilişkiler ağının da mutlaka ortaya çıkacağına inandığım Sözcü, şahsıma yönelttiği 4.061 iftiraya bir yenisini daha eklemiş.

Amerika’daki vize işlemleri üzerinden dolandırıcılık yaptığı iddia edilen bir kişinin, siyasetçilerle çektirdiği fotoğraflardan hareketle Süleyman Soylu’ya düzmece iftira atma alışkanlığını sürdürmüşler. (Sözde fotoğrafımı göstererek, vize istenilen yerde beni iki kez “istenmeyen kişi” ilan eden Amerika!)

Fotoğraftan suç, yalandan haber, iftiradan hüküm üretmeye devam ediyorlar. Çünkü bütün sermayeleri yalan, iftira ve itibarsızlaştırma operasyonudur.

Buradan bir kez daha açıkça söylüyorum: En geç bir buçuk yıl sonra milletvekili dokunulmazlığım da tamamen sona erecek.

Elinizden geleni ardınıza koyarsanız namertsiniz!''