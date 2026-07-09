Fransa’da aşırı sıcaklar günlük hayatı etkiliyor: 72 vilayette turuncu alarm, nükleer reaktör durduruldu

Fransa'da etkisini sürdüren aşırı sıcaklar nedeniyle 72 vilayette turuncu alarm verilirken bazı tren seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.



Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France'dan yapılan açıklamaya göre, ülkede etkili olan sıcak havaların hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

Ülke genelinde, aşırı sıcaklar nedeniyle 72 vilayette turuncu alarm verilirken hava sıcaklıklarının öğleden sonra 41 dereceye kadar ulaşması öngörülüyor.

Ülkede etkili olan sıcak havalar, özellikle güneyde günlerdir devam eden orman yangınlarını olumsuz etkiliyor.

İçişleri Bakanı Laurent Nunez, gönüllü itfaiye erlerinin yangın söndürme faaliyetleri için daha kolay seferber edilebilmesi amacıyla valilere talimat verdi.

Nunez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Drome, Pyrenees-Orientales, Herault, Loir-et-Cher dahil çok sayıda vilayetin orman yangınlarından etkilendiğini kaydetti.

Ülke genelinde dün 325'ten fazla yangın tespit edildiğini belirten Nunez, itfaiye erlerinin vatandaşları orman yangınlarına karşı korumak için seferber olduğunu ifade etti.

Nunez, valilere, gönüllü itfaiyecilerin gerektiğinde mesai saatleri sırasında seferber edilebilmeleri için firmalarla görüşme talimatı verdiğini aktararak halihazırda bunu yapan işverenlere teşekkür etti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Fransız ulusal demir yolu şirketi SNCF, sıcak havalar nedeniyle ülke genelinde şehirler arası tren seferlerinin 4'te 1'ini iptal etti.

Fransız elektrik şirketi EDF de sıcak hava dalgası nedeniyle Golfech kentindeki nükleer santralindeki bir reaktörün faaliyetinin durdurulduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığının verilerine göre, Fransa'da yaklaşık 256 bin itfaiye eri bulunuyor. Söz konusu itfaiyecilerin yüzde 17'si profesyonel olarak bu mesleği yaparken, yüzde 5'i askerlerden oluşuyor.

Öte yandan, itfaiye erlerinin yüzde 78'i ise farklı mesleklerde çalışan "gönüllü itfaiyeciler" kategorisine giriyor.