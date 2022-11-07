FSM Köprüsü turuncuya büründü

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, lösemi hastalığına dikkati çekmek amacıyla turuncu ile ışıklandırıldı.

AA
07 Kasım 2022 Pazartesi, 23:11
FSM Köprüsü turuncuya büründü
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Lösemili Çocuklar Haftası’nda farkındalık oluşturmayı hedefleyen Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), 2-8 Kasım’da çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Etkinlikler kapsamında FSM Köprüsü turuncu renge büründürüldü. Akşam saatlerinde başlayan ışıklandırma gün ağarıncaya kadar sürecek.


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