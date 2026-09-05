Fuar şehrin kalbinde: 95. İzmir Enternasyonal Fuarı açıldı

Dünyanın en köklü uluslararası genel ticaret fuarlarından ve Türkiye’nin ilk fuarı İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), 94’üncü kez kapılarını açıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen 95. İzmir Enternasyonal Fuarı, 5–13 Eylül 2026 tarihlerinde “Fuar Şehrin Kalbinde” sloganıyla Kültürpark’ta açıldı. Açılışa İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Ticaret Bakanlığı Uluslararası hizmet ticaret müdürü Tarık Sönmez, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda yurttaş katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Türkiye’de fuarcılığın öncüsü ve Cumhuriyet tarihinin simge organizasyonlarından İzmir Enternasyonal Fuarı’nın (İEF) 95’inci açılışında konuştu. İzmir Enternasyonal Fuarı’nı “bir Cumhuriyet markası ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mirası” olarak nitelendiren Tugay, fuarın yalnızca ticaretin değil, İzmir’in toplumsal belleğinin, kültürel yaşamının ve ekonomik gelişiminin de önemli bir parçası olduğunu söyledi. Tugay, “Fuarın ilk yüzyılında dünya İzmir’e geldi; ikinci yüzyılında İzmir’in dünyaya söyleyeceği çok daha fazla söz olacak” dedi.

İzmir Enternasyonal Fuarı’nın 95 yıllık geçmişinin kuşaklar boyunca milyonlarca insanın anılarıyla şekillendiğini belirten Tugay, fuarın her dönemde farklı bir İzmir’i yansıttığını söyledi. Geçmişte fuar pavyonlarında farklı ülkeleri tanıyan, yeni teknolojilerle ilk kez karşılaşan kuşakların bulunduğunu anlatan Tugay, sonraki kuşakların ise fuarı konserleri, arkadaşlarıyla geçirdiği yaz akşamları ve Kültürpark’taki buluşmalarıyla hatırladığını dile getirdi.

Kendisinin de öğrencilik yıllarında fuarda çalıştığını anlatan Tugay, “Geçen 95 yılda fuarın kapısından giren her kuşak başka bir İzmir’i gördü. Bir kuşak pavyonlarda dünyanın farklı ülkelerini tanıdı, bir kuşak yürüyen merdiveni ilk kez burada gördü. Bir başkası fuarı konserleriyle, arkadaşlarıyla geçirdiği yaz akşamlarıyla hatırladı. Ben de öğrencilik yıllarımda fuarda çalıştım, çok güzel anılarım oldu. Şimdiki çocuklar ise fuarın bambaşka bir yüzünü tanıyor” diye konuştu.

“FUARCILIĞIN TEMELİ CUMHURİYETİN İLANINDAN ÖNCE ATILDI”

İzmir Enternasyonal Fuarı’nın tarihsel köklerinin Cumhuriyetin ilanından önceye uzandığını anımsatan Tugay, Türkiye’de fuarcılığın temelinin 1923 İzmir İktisat Kongresi sırasında atıldığını söyledi. Mustafa Kemal Atatürk’ün ekonomik bağımsızlığı ülkenin geleceğinin temel unsurlarından biri olarak gördüğünü belirten Tugay, kongre sırasında yerli mallarının sergilendiği Numune Sergisi’nin hem İzmir Fuarı’nın hem de Türkiye’deki fuarcılık anlayışının başlangıcı olduğunu ifade etti.

Tugay, “Dünyanın en köklü uluslararası genel ticaret fuarlarından biri, ülkemizin ilk ve en büyük fuarının hikâyesi Cumhuriyetin ilanından aylar önce başladı. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, o büyük öngörüsüyle 1923 yılında İzmir İktisat Kongresi’ni toplarken yerli mallarının sergilendiği Numune Sergisi’ni açmıştı. O sergi hem İzmir Fuarı’nın hem de Türkiye’de fuarcılığın temelini oluşturdu” dedi.

İzmir İktisat Kongresi’nde yalnızca dönemin ekonomik koşullarının değil, yeni kurulacak Cumhuriyetin üretim ve kalkınma politikalarının da tartışıldığını söyleyen Tugay, “Ülkemizin nasıl üreteceği, nasıl kalkınacağı, ekonomik bağımsızlığını nasıl güçlendireceği İzmir’deki kongrede konuşuldu. Ardından 9 Eylül Sergisi geldi. 1936 yılında Kültürpark, İzmir Fuarı ile kapılarını açtı ve İzmir’in fuarcılık yolculuğu böyle başladı” ifadelerini kullandı.

“ÜRETENLE ALICI İZMİR’DE BULUŞTU”

İzmir’de fuarcılığın kuruluşundan itibaren üretim ve ticaretle iç içe geliştiğini kaydeden Tugay, İzmir Enternasyonal Fuarı’nın Türkiye’nin dünyaya açılan önemli pencerelerinden biri olduğunu söyledi. Fuarın farklı dönemlerde yeni ürünlerin, yeni fikirlerin ve yeni ticaret olanaklarının buluştuğu bir merkez haline geldiğini belirten Tugay, “Bu şehirde fuarcılık, en başından beri üretimle ve ticaretle yan yana oldu. Üretenle alıcı burada buluştu; yeni fikirler, yeni ürünler ve yeni pazarlar burada karşılaştı. Ülkemiz dünyadaki gelişmeleri İzmir’den izlerken, İzmir de kendini fuarlarla dünyaya açtı” dedi.

İzmir Enternasyonal Fuarı’nın zaman içinde yalnızca genel ticaret fuarı olmanın ötesine geçtiğini ifade eden Tugay, Türkiye’de fuarcılığı ayrı bir sektör haline getiren en önemli organizasyonlardan birinin İEF olduğunu söyledi.

Tugay, “Bir genel ticaret fuarı olan İzmir Enternasyonal Fuarı, yepyeni bir meslek dalı olan fuarcılığı büyüttü. Bugün ülke ve kent ekonomimizin temel direklerinden olan, dünyayla ticari ve kültürel bağlar kurduğumuz ihtisas fuarları İzmir Fuarı’ndan doğdu” diye konuştu.

“12 FUARDA 2 BİN 500’Ü AŞKIN FİRMA BULUŞTU”

Fuarcılığın bugün İzmir ekonomisinin önemli sektörlerinden biri olduğunu belirten Tugay, 2026 yılının ilk altı ayında kentte gerçekleştirilen ihtisas fuarlarına ilişkin verileri de paylaştı.

Tugay, yılın ilk yarısında İzmir’de düzenlenen 12 ihtisas fuarında 2 bin 500’ü aşkın katılımcı firmanın bir araya geldiğini, Türkiye’nin 81 ilinden ve 100’ün üzerinde ülkeden toplam 900 bini aşkın ziyaretçinin kentte ağırlandığını açıkladı.

Fuarların ekonomik etkisinin yalnızca organizasyon alanıyla sınırlı olmadığını belirten Tugay, “Otelinden lokantasına, ulaşımından küçük esnafına kadar fuarların etkisi bütün şehre yayılıyor. Bu rakamlar, İzmir’in fuarcılıkta sahip olduğu gücün yanında önümüzde duran büyük potansiyeli de gösteriyor” dedi.

İzmir’in üretim kapasitesi, limanları, lojistik olanakları, uluslararası bağlantıları ve yaklaşık bir asra yaklaşan fuarcılık deneyimiyle Türkiye’nin ticaret hedefleri açısından önemli bir konuma sahip olduğunu söyleyen Tugay, bu potansiyelin daha güçlü değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

MERKEZİ YÖNETİME VE İŞ DÜNYASINA İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI

Fuarcılığın geliştirilmesi konusunda merkezi yönetimden yerel yönetimlere, iş dünyasından sektör temsilcilerine kadar tüm kesimlerin ortak hareket etmesi gerektiğini belirten Tugay, İzmir’in daha fazla uluslararası organizasyona ev sahipliği yapabilecek kapasitede olduğunu ifade etti.

Tugay, “Merkezi yönetim, yerel yönetimler, iş dünyası ve sektör temsilcileri olarak aynı hedef etrafında buluştuğumuzda İzmir’in gücünü çok daha ileriye taşıyabiliriz. Yeni uluslararası organizasyonları İzmir’e kazandırabilir, kentimizi dünya ticaretinin daha güçlü buluşma noktalarından biri haline getirebiliriz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu konuda sorumluluk almaya hazır olduğunu kaydeden Tugay, “İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bu ortak iradenin içinde sorumluluk almaya ve üzerimize düşen her türlü katkıyı sunmaya hazırız. Her yeni işbirliğinin İzmir’in yanı sıra ülkemizin üretimine, ihracatına ve ekonomisine de değer katacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

“KÜLTÜRPARK, İZMİR’İN KÜLLERİNDEN YENİDEN DOĞUŞUNUN HİKÂYESİ”

Konuşmasında İzmir Enternasyonal Fuarı’nın düzenlendiği Kültürpark’ın tarihsel önemine de değinen Tugay, Kültürpark’ın 1922 Büyük İzmir Yangını’nın ardından kentin yeniden ayağa kalkma iradesinin simgelerinden biri olduğunu söyledi.

Tugay, “Fuarı düzenlediğimiz Kültürpark alanı da bu hikâyenin 90 yıldır yaşayan yuvası. 1922 Büyük Yangını’ndan sonra bu alan, Cumhuriyetin ilk yıllarında İzmir Fuarı’na da ev sahipliği yapmak üzere Kültürpark’a dönüştürüldü. Kültürpark ve fuar, İzmir’in küllerinden yeniden doğmasının hikâyesidir” diye konuştu.

Kültürpark’ın yalnızca fuar dönemlerinde kullanılan bir organizasyon alanı olmadığını, İzmir’in günlük yaşamında da önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Tugay, “Doksan yıldır Kültürpark’ın ağaçları büyüyor, çocuklar bu yollarda koşuyor, insanlar burada spor yapıyor, konser dinliyor, huzur buluyor” dedi.

“ŞEHİRLERİN HAFIZASI İNSANLARIN HATIRALARINDA SAKLIDIR”

Kültürpark ile İzmir Enternasyonal Fuarı’nın kentlilerin ortak hafızasında özel bir yere sahip olduğunu söyleyen Tugay, İzmirli şair Attilâ İlhan’ın fuara ilişkin dizelerini de konuşmasında anımsattı.

Tugay, “Şehirlerin hafızası, insanlarının hatıralarında saklıdır. Kültürpark ve fuar, İzmirlilerin en nadide anılarıdır” diyerek, Attilâ İlhan’ın İzmir akşamlarını ve fuarın ışıklarını anlattığı dizelerine atıfta bulundu.

İzmir Enternasyonal Fuarı’nın kuşaktan kuşağa aktarılan bir kent kültürü oluşturduğunu belirten Tugay, “Bir babanın çocuğuna ‘Ben senin yaşındayken buraya gelirdim’ demesinde, yıllar önce dinlenen bir şarkıda, eski bir fuar fotoğrafında, arkadaşlarla verilen bir buluşma sözünde, Kültürpark kapısından girerken duyulan o tanıdık heyecanda saklıdır. İzmir Enternasyonal Fuarı, tüm İzmirlilerin ortak hafızası, ortak hatırasıdır” ifadelerini kullandı.

“FUARIN 100’ÜNCÜ YILINA BEŞ YIL KALDI”

İzmir Enternasyonal Fuarı’nın yalnızca geçmişin bir mirası olarak görülmemesi gerektiğini belirten Tugay, fuarın geleceğinin de bugünden planlanması gerektiğini söyledi.

İEF’nin 100’üncü yılına beş yıl kaldığına dikkat çeken Tugay, fuarı ikinci yüzyılına hazırlamanın bugünkü kuşağın en önemli sorumluluklarından biri olduğunu belirtti.

Tugay, “Ama fuarımız aynı zamanda geleceğimizde de yazılıdır. Onu geleneksel yapan, düzenlendiği mekânın adı gibi kültüre armağan eden de geçmişten gelip geleceğe yürümesidir. İzmir Enternasyonal Fuarı’nın 100’üncü yılına beş yıl kaldı. Neredeyse bir asırdır yaşayan bu büyük buluşmayı ikinci yüzyılına hazırlamak, bizim kuşağımızın sorumluluğu” dedi.

Önümüzdeki beş yılın bu anlayışla değerlendirileceğini belirten Tugay, fuarın ikinci yüzyılında İzmir’in üretimden kültüre, sanattan gençlerin yaratıcılığına kadar sahip olduğu değerlerin daha güçlü biçimde dünyaya taşınacağını söyledi.

“İKİNCİ YÜZYILINDA İZMİR’İN DÜNYAYA SÖYLEYECEK ÇOK DAHA FAZLA SÖZÜ OLACAK”

İzmir’in Cumhuriyetin ilk yüzyılında dünyayı fuar aracılığıyla tanıdığını ve aynı zamanda kendisini dünyaya tanıttığını ifade eden Tugay, yeni dönemde bu ilişkinin daha da güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Tugay, “Önümüzdeki beş yılı bu gözle değerlendireceğiz. Fuarın ilk yüzyılında dünya İzmir’e geldi; ikinci yüzyılında İzmir’in dünyaya söyleyeceği çok daha fazla söz olacak” dedi.

İzmir’in ekonomik ve toplumsal değerlerinin dünyayla daha fazla buluşturulacağını ifade eden Tugay, “Üretimi, ticareti, kültürü, sanatı, gençlerimizin yaratıcılığını, bu şehrin özgür ruhunu ve dayanışma kültürünü dünyayla daha güçlü biçimde buluşturacağız. Geçmişimizden güç alacağız, geleceğimizi birlikte kuracağız” diye konuştu.

ATATÜRK VE BEHÇET UZ’U ANDI

Konuşmasının sonunda Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile Kültürpark’ın kuruluşunda büyük emeği bulunan dönemin İzmir Belediye Başkanı Dr. Behçet Uz’u anan Tugay, İzmir Enternasyonal Fuarı’nın bugüne taşınmasında emeği bulunanlara teşekkür etti.

Tugay, “Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Kültürpark’ın kuruluşunda büyük emeği bulunan Dr. Behçet Uz’u, fuarın hazırlanmasında emek veren tüm çalışma arkadaşlarımızı, İZFAŞ ailemizi, katılımcılarımızı, sanatçılarımızı ve 95 yıllık bu büyük hikâyeye katkı sunan herkesi saygı ve minnetle anıyorum” dedi.

Fuarın kuşaklar boyunca İzmirlilerin ortak değeri olarak yaşatıldığını belirten Tugay, “Kuşaktan kuşağa bu fuarın kapısından giren, anılarına sahip çıkan, çocuklarını bu kültürün parçası yapan bütün hemşehrilerime ve katkı sunan bütün kurumlarımıza teşekkür ediyorum. İzmir Enternasyonal Fuarı, her zaman İzmir’in ve İzmirlilerin kalbinde olacak” diye konuştu.