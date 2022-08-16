Funk pop ve R&B müziğiyle kendini sevdiren Sena Şahin ile konuştuk

16 Ağustos 2022 Salı, 17:47

Küçük yaşta piyanoya başlayan Şahin, R&B, caz ve soul türlerinden etkilenen bir müzisyen. Şahin şarkılarını; türsüz ve zamansız olarak tanımlıyor. Düzenlemesi Denizkan Boz ve İbrahim Tellaloğlu’na ait olan şarkının mix ve mastering’ini Tarık Ceran üstleniyor.

"Düş", "Baştan Başla", "Pusula", "Bana Yalanlar Söyle" ve "Bu Gece" gibi birçok şarkısıyla dikkat çeken Şahin son olarak şarkılarının Netflix yapımlarından "Kuş Uçuşu" dizisinde yayınlanmasının ardından büyük bir kitleye ulaştı.

Müzik yasağı konusunu anlamadığını söyleyen genç şarkıcı; "Bence sanatın, müziğin olduğu yerde sınırlara, yasaklara yer olmamalı" diyor.

Şahin ile müzik üzerine sohbet ettik.

* Müzikte sizi en çok heyecanlandıran nedir?

Beni en çok heyecanlandıran şey yeni müzikler dinlemek ve yaratmak. Özellikle yaratma sürecimde güzel bir fikir aklıma geldiğinde bu beni çok heyecanlandırıyor ve bitirmek için uğraşmaya başlıyorum. Yapım süreci, sevdiğim müzisyenlerle stüdyoda session yapmak, beraber fikirler üretmek gerçekten bambaşka bir heyecan ve mutluluk.

* Yeni çalışmalarınız ve gelecek yeni projelerinizi bizimle paylaşır mısınız?

Bir sürü şarkı geliyor, birkaç albüm çıkartacak kadar hazırda bekleyen şarkım var ama tabii ki hepsi tek tek çıkacak çünkü şuan hiçbirini topluca yayınlayacak kadar birleştirmeye hazır olduğumu hissetmiyorum. Albüm için bence çok erken bu nedenle. Bunun dışında youtube vb. platformlara akustik videolar koymak istiyorum, belki şarkılarımın yapım aşamaları vb. İçerikler olabilir.

* Konser yasaklarına her gün bir yenisi ekleniyor.

Bence kültür sanat etkinliklerine erişebilmek ülkece en çok ihtiyacımız olan şeylerden birisi, umarım bolca olduğu, hiçbir konserin yasaklanmadığı bir dönem bizi bekliyordur.

R&B müziği...

* R&B müziği ilgili bize ne söylemek istersiniz? Ülkemizde yaptığınız müzik tam olarak anlaşılıyor mu? Sizce yoksa daha çok yolu mu var.

Bence yeni yeni anlaşılıyor, yurt dışındaki referansları da daha çok dinlenmeye başladı ama hala Türkçe de bunu duymaya alışık değil kulaklar. Zamanla bu da açılacak diye düşünüyorum, güzel müzik her yerde kendine bir kitle bulur bence.

* Genç bir müzisyen olarak size sormak isterim; ülkemiz ile ilgili, güzel günler görecek miyiz?

Bence göreceğiz, her zaman ümitliyim, güzel günler yakında diye umuyorum.







