Furkan Vakfı'na operasyon... Alparslan Kuytul ve eşi gözaltına alındı

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti Furkan Vakfı'na yönelik operasyon düzenledi.

Vakfın Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul'un evinin önüne çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, evde arama yapıldı.

Operasyonda, Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un aralarında bulunduğu çok sayıda vakıf üyesi de gözaltına alındı.

Kuytul çifti ve vakıf üyeleri geniş güvenlik önlemleri altında sağlık raporu için Adana Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Sağlık raporunun ardından gözaltına alınan kişiler emniyete götürüldü.

HESAPLAR ERİŞİME ENGELLENDİ

Adana 6. Sulh Ceza Hâkimliği, Furkan Vakfı'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında birçok sosyal medya hesabı ve web sitesine "millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle erişim engeli getirdi.

OKTAY SARAL 'SUYUN ISINDI' DEMİŞTİ!

Alparslan Kuytul, geçen günlerde bir video paylaşarak, Süleymancılar'a yönelik operasyona ilişkin, "Devlet de, hükümet de her cemaati susturamayacağını öğrenmeli. Her yere kayyum atayamayacağını öğrenmeli. Cemaatin başına kimin geçeceğine devlet mi karar verecek?" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral da, Kuytul'un bu sözlerine, "Din bezirgânı, bozguncu Kuytul!" başlığı ile karşı çıkmıştı.

X hesabından paylaşım yapan Saral, Kuytul'a yönelik şunları söylemişti:

"Rabbimiz buyuruyor ki: “Onlara: ‘Yeryüzünde fesat çıkarmayın’ denildiğinde, ‘Biz ancak ıslah edicileriz’ derler. Dikkat edin! Asıl bozguncular onlardır; fakat farkında değillerdir.” Bugün kendisini “ıslah edici” diye pazarlayanların, yarın milletin vicdanında nasıl anılacağını elbette zaman gösterecektir.

Dini, milleti ve mukaddes değerleri kendi yapılanmalarına kalkan edenler şunu asla unutmasın: FETÖ’nün akıbeti ortadadır. Alihan Kuriş ve avanelerinin bedbaht sonu da aşikârdır. Devletten büyük hiçbir güç yoktur. Kim devlete kafa tutarsa, karşısında milletin iradesini ve hukukun kudretini bulur.

Senin de suyun yeterince ısındı Kuytul! Akıllanmamışsın, sıra sana da gelecek! Devletin kurumları üzerinden hesap kurmaya, milletin inancını istismar ederek nüfuz devşirmeye, din kisvesi altında kendinize ayrı bir otorite alanı oluşturmaya kalkışmayın!

Milletin dini sizin ticaretiniz değil, devlet sizin tasarrufunuz değil, Türkiye sizin mülkünüz hiç değildir! Bu ülkede son sözü din tüccarları değil devlet, şahıslar değil millet, karanlık yapılar değil hukuk söyler!"