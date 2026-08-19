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Furkan Vakfı'na operasyon: Çok sayıda sosyal medya hesabı ve web sitesi erişime engellendi

Furkan Vakfı'na operasyon: Çok sayıda sosyal medya hesabı ve web sitesi erişime engellendi

19.08.2026 12:01:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Furkan Vakfı'na operasyon: Çok sayıda sosyal medya hesabı ve web sitesi erişime engellendi

Adana 6. Sulh Ceza Hâkimliği, Furkan Vakfı'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında birçok sosyal medya hesabı ve web sitesine "millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle erişim engeli getirdi.
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Furkan Vakfı'na yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

İfade Özgürlüğü Derneği'nin (İFÖD) projesi olan EngelliWeb'in aktardığına göre, hareketle bağlantılı birçok web sitesi ve sosyal medya hesabı yargı kararıyla erişime kapatıldı. Adana 6. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından 19 Ağustos 2026 tarihinde alınan ve 2026/10173 sayılı kararda, söz konusu erişim engelinin gerekçesi olarak "millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gösterildi.

Yaptırım uygulanan hesaplar arasında hareketin kurucusu Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un hesaplarının yanı sıra, harekete bağlı çeşitli şubelere, platformlara ve kişilere ait X hesapları da bulunuyor.

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NE OLMUŞTU?

Adana'da Furkan Vakfı'na yönelik düzenlenen operasyonda Kurucu Başkan Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un yanı sıra çok sayıda vakıf üyesi gözaltına alındı.

İlgili Konular: #Furkan Vakfı #erişim engeli

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