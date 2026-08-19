Furkan Vakfı'na operasyonda 5 şirkete kayyım atandı

Furkan Vakfı'nın kurucusu Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi bu sabah şafak operasyonu ile gözaltına alındı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyon kapsamında 5 şirkete kayyım atandığını duyurdu.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca kayyım atanmasına karar verilen şirketler belli oldu. Şirketler arasında "Levent Börek" markasının bulunması dikkat çekti.

5 ŞİRKETE KAYYIM

İşte kayyım atanan şirketler:

“Levent Börek” markasıyla bilinen MLT Börekçilik Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Ali KÜRERİ’nin yetkilisi ve ortağı olduğu Adana Gizem Turizm Yurt İçi Yurt Dışı Taşımacılık İnşaat Gıda Dekorasyon Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi, İsmail KARADENİZ’in yetkilisi ve ortağı olduğu Büyük Çukurova Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Mahfuz ÇAMLI’nın yetkilisi ve ortağı olduğu Çamlıoğlu İnşaat ve Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Mustafa FİDAN’ın yetkilisi ve ortağı olduğu GF Seyahat Taşımacılık Turizm Akaryakıt Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi.

Kayyım kararı kapsamında şirketlere yönelik adli ve mali incelemelerin sürdüğü bildirildi.

LEVENT BÖREK AÇIKLAMA YAYIMLADI

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alparslan Kuytul soruşturması kapsamında "Levent Börek" şirketine kayyım atandığına yönelik haberlere, markanın tescilli sahibi LB Börekçilik Gıda Sanayi A.Ş.'den yalanlama geldi.

Yapılan açıklamada, kayyım atanan şirketin MLT Börekçilik olduğu ve iki kurum arasında herhangi bir organik bağ bulunmadığı savunuldu.