Futbol kulübü başkanının işyeri kurşunlandı: 1 kişi yaralandı

Olay, saat 20.00 sıralarında Maltepe Girne Mahallesi Narlıdere Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Maltepespor Başkanı Can Ildırı’ya ait iş yeri henüz bilinmeyen bir nedenle kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kurşunlandı.

Motosikletle gelen şüphelilerin dükkana 5 el ateş ettiği öğrenilirken, saldırı esnasında dükkanda bulunan 18 yaşındaki bir çalışan yaralandı.

Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılırken, Başkan Ildırı’nın olay sırasında içerde olmadığı öğrenildi.

Öte yandan Ildırı’nın husumetlilerinin bulunduğu ve daha öncesinde de bir grup tarafından tehdit edildiği öne sürüldü.

Polis ekipleri tarafından saldırıya ilişkin inceleme başlatıldı.