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'Futbolda bahis' soruşturmasında yeni gelişme: Başsavcılıktan TFF’ye koordinasyon uyarısı

'Futbolda bahis' soruşturmasında yeni gelişme: Başsavcılıktan TFF’ye koordinasyon uyarısı

1.10.2026 13:40:00
Güncellenme:
DHA
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'Futbolda bahis' soruşturmasında yeni gelişme: Başsavcılıktan TFF’ye koordinasyon uyarısı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘Futbolda Bahis’ soruşturması kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) yazı göndererek, adli soruşturmanın selameti açısından yapılacak açıklamalara dikkat edilmesini ve işlemler öncesinde Başsavcılıkla koordinasyon kurulmasını talep etti.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen ‘Futbolda Bahis’ soruşturması kapsamında TFF’ye gönderilen yazıda, federasyon tarafından yürütülecek disiplin süreçlerinin adli soruşturmayı etkileyebileceği belirtildi.

Bu kapsamda yapılacak işlemler ve açıklamalar öncesinde Başsavcılıkla koordinasyon kurulması istendi.

DİSİPLİN SÜREÇLERİNİN ADLİ SORUŞTURMANIN SELAMETİNİ ETKİLEYEBİLECEĞİ BELİRTİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 10 Aralık 2025 tarihinde TFF’ye yazı gönderildiği ortaya çıktı. Yazıda, TFF tarafından yürütülecek disiplin süreçlerinin adli soruşturmanın selametini etkileyebileceği belirtildi.

Şüpheli olması muhtemel kişilerin adli işlemlerden önce açıklanmasının, delillerin değiştirilmesi, gizlenmesi veya yok edilmesine ve henüz yakalanmamış şüphelilerin kaçmasına yol açabileceği ifade edildi. Bu nedenle idari işlem ve açıklamalar öncesinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordinasyon kurulması istendi.

‘BAŞSAVCILIK BİLGİLENDİRİLMEDİ’

Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, TFF’nin bugün kulüp idarecilerini Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk etmeden önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığını bilgilendirmediği öğrenildi.

Başsavcılığın koordinasyon uyarısına rağmen gerçekleştirilen bu işlemin, devam eden adli soruşturmanın delil bütünlüğü ve şüphelilere yönelik adli işlemler açısından doğurabileceği sonuçların değerlendirildiği öğrenildi.

İlgili Konular: #futbol #bahis

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