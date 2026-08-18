Galatasaray-Çorum FK maçında karaborsada bilet sattılar: 2 kişi tutuklandı

Galatasaray ile Arca Çorum FK arasında 14 Ağustos’ta RAMS Park’ta oynanan Trendyol Süper Lig’in ilk hafta maçı öncesinde karaborsa bilet satışına yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, maç öncesinde bilet satışlarında usulsüzlük yapıldığı iddiası üzerine çalışma başlattı.

5 BİN 715 LİRALIK BİLETLERİ 15 BİN LİRAYA SATTILAR

Yapılan incelemede, müsabakayı izlemek için bilet gişesine gelen 3 taraftara, H.D. ve B.K. isimli şüphelilerin gişe görevlisi M.E. ile işbirliği yaparak toplam satış bedeli 5 bin 715 lira olan biletleri 15 bin liraya sattıkları tespit edildi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, adreslerini belirlediği H.D., B.K. ve M.E.’yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

H.D. ve B.K. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.