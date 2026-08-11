Galatasaray taraftar grubu UltrAslan tribün lideri Sebahattin Şirin adliyeye sevk edildi: 'Sayın Öcalan'a özgürlük' sloganı attı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 14 ve 15'inci maddelerine muhalefet', 'uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma', 'örgütlü olarak karaborsa bilet dolandırıcılığı' ve 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarından gözaltına alınan, 'Sebahattin Şirin' ismiyle tanınan Galatasaray taraftar grubu UltraAslan'ın lideri Muzaffer Şirin'in Emniyet'teki işlemleri tamamlandı.

Şirin, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

"ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK" SLOGANI ATTI

Şirin'in adliyeye sevki sırasında 'zafer' işareti yaparak "Sayın Öcalan'a özgürlük" sloganı atması dikkat çekti. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından polis aracına götürülen Şirin'in bu sırada aynı sloganı tekrar attığı görüldü.

NE OLMUŞTU?

Şirin, yasadışı bahis ve spor suçları soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Şirin'in ikametinde yapılan aramada yaklaşık 65 milyon TL değerinde para, döviz, altın ve ziynet eşyası ele geçirilmişti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Şirin sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesine getirildi. Burada sağlık kontrolünden geçirilen Şirin Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.