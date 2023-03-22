Cumhurbaşkanı adaylıkları kabul edilenler kimler? Kaç tane Cumhurbaşkanı adayı var?
14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden, başvuruları kabul edilenler Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından ilan edildi.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerine az kala, adaylığı kesinleşen cumhurbaşkanı adaylarının listesi merak ediliyordu. Seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilmek isteyen 18 kişi, Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvurdu. Başvuruları kabul edilenler, saat 20.00'de YSK tarafından ilan edildi. 14 Mayıs'ta oy kullanacak olan yurttaşlar, cumhurbaşkanı adaylarını araştırıyor. İşte ayrıntılar...
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI KİMLER OLDU?
4 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, başvuru yapan 11 adayın seçmenler tarafından Cumhurbaşkanı adayı gösterilebilmesine karar verdi. Listenin dışında olan adaylar ise Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu...
YSK, 14 Mayıs 2023 tarihinde birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, seçmenler tarafından aday gösterilecek Cumhurbaşkanı adayları için kararını verdi. YSK’nın kararına göre, 11 aday seçmenler tarafından Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilebilecek. Bunun için adayların 100 bin imza toplaması gerekiyor. Seçmenler, adaylara imza verebilmek için 22-27 Mart tarihlerinde 08.00 - 20.00 saatleri arasında ilgili İlçe Seçim Kurulu’na gidebilecek.
YSK'nın internet sitesinde yer alan karara göre, seçmenler tarafından aday gösterilecek cumhurbaşkanı adaylığı için YSK'ya başvuranların sunduğu bilgi ve belgeler incelendi. İnceleme sonucu, alfabetik sıraya göre;
Davut Turan
Doğu Perinçek
Erkan Trükten
Halil Murat Ünver
Hilmi Özden
İrfan Uzun
Kemal Kılıçdaroğlu
Muhammed Ali Fatih Erbakan
Muharrem İnce
Sinan Oğan
Recep Tayyip Erdoğan
Tevfik Ahmet Özal
Yakup Türkal
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