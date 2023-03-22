Cumhurbaşkanı adaylıkları kabul edilenler kimler? Kaç tane Cumhurbaşkanı adayı var?

cumhuriyet.com.tr
22 Mart 2023 Çarşamba, 11:58
<p>14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden, başvuruları kabul edilenler Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından ilan edildi.</p> <p>Cumhurbaşkanlığı seçimlerine az kala, adaylığı kesinleşen cumhurbaşkanı adaylarının listesi merak ediliyordu. Seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilmek isteyen 18 kişi, Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvurdu. Başvuruları kabul edilenler, saat 20.00'de YSK tarafından ilan edildi. 14 Mayıs'ta oy kullanacak olan yurttaşlar, cumhurbaşkanı adaylarını araştırıyor. İşte ayrıntılar...</p>

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden, başvuruları kabul edilenler Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından ilan edildi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine az kala, adaylığı kesinleşen cumhurbaşkanı adaylarının listesi merak ediliyordu. Seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilmek isteyen 18 kişi, Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvurdu. Başvuruları kabul edilenler, saat 20.00'de YSK tarafından ilan edildi. 14 Mayıs'ta oy kullanacak olan yurttaşlar, cumhurbaşkanı adaylarını araştırıyor. İşte ayrıntılar...

<p>CUMHURBAŞKANI ADAYLARI KİMLER OLDU?</p> <p>4 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, başvuru yapan 11 adayın seçmenler tarafından Cumhurbaşkanı adayı gösterilebilmesine karar verdi. Listenin dışında olan adaylar ise Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu...</p>

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI KİMLER OLDU?

4 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, başvuru yapan 11 adayın seçmenler tarafından Cumhurbaşkanı adayı gösterilebilmesine karar verdi. Listenin dışında olan adaylar ise Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu...

<p>YSK, 14 Mayıs 2023 tarihinde birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, seçmenler tarafından aday gösterilecek Cumhurbaşkanı adayları için kararını verdi. YSK’nın kararına göre, 11 aday seçmenler tarafından Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilebilecek. Bunun için adayların 100 bin imza toplaması gerekiyor. Seçmenler, adaylara imza verebilmek için 22-27 Mart tarihlerinde 08.00 - 20.00 saatleri arasında ilgili İlçe Seçim Kurulu’na gidebilecek.</p> <p>YSK'nın internet sitesinde yer alan karara göre, seçmenler tarafından aday gösterilecek cumhurbaşkanı adaylığı için YSK'ya başvuranların sunduğu bilgi ve belgeler incelendi. İnceleme sonucu, alfabetik sıraya göre;</p>

YSK, 14 Mayıs 2023 tarihinde birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, seçmenler tarafından aday gösterilecek Cumhurbaşkanı adayları için kararını verdi. YSK’nın kararına göre, 11 aday seçmenler tarafından Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilebilecek. Bunun için adayların 100 bin imza toplaması gerekiyor. Seçmenler, adaylara imza verebilmek için 22-27 Mart tarihlerinde 08.00 - 20.00 saatleri arasında ilgili İlçe Seçim Kurulu’na gidebilecek.

YSK'nın internet sitesinde yer alan karara göre, seçmenler tarafından aday gösterilecek cumhurbaşkanı adaylığı için YSK'ya başvuranların sunduğu bilgi ve belgeler incelendi. İnceleme sonucu, alfabetik sıraya göre;

<p>Davut Turan</p>

Davut Turan

<p>Doğu Perinçek</p>

Doğu Perinçek

<p>Erkan Trükten</p>

Erkan Trükten

<p>Halil Murat Ünver</p>

Halil Murat Ünver

<p>Hilmi Özden</p>

Hilmi Özden

<p>İrfan Uzun</p>

İrfan Uzun

<p>Kemal Kılıçdaroğlu</p>

Kemal Kılıçdaroğlu

<p>Muhammed Ali Fatih Erbakan</p>

Muhammed Ali Fatih Erbakan

<p>Muharrem İnce</p>

Muharrem İnce

<p>Sinan Oğan</p>

Sinan Oğan

<p>Recep Tayyip Erdoğan</p>

Recep Tayyip Erdoğan

<p>Tevfik Ahmet Özal</p>

Tevfik Ahmet Özal

<p>Yakup Türkal </p>

Yakup Türkal 

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