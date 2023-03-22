Cumhurbaşkanı adaylıkları kabul edilenler kimler? Kaç tane Cumhurbaşkanı adayı var?

YSK, 14 Mayıs 2023 tarihinde birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, seçmenler tarafından aday gösterilecek Cumhurbaşkanı adayları için kararını verdi. YSK’nın kararına göre, 11 aday seçmenler tarafından Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilebilecek. Bunun için adayların 100 bin imza toplaması gerekiyor. Seçmenler, adaylara imza verebilmek için 22-27 Mart tarihlerinde 08.00 - 20.00 saatleri arasında ilgili İlçe Seçim Kurulu’na gidebilecek.

YSK'nın internet sitesinde yer alan karara göre, seçmenler tarafından aday gösterilecek cumhurbaşkanı adaylığı için YSK'ya başvuranların sunduğu bilgi ve belgeler incelendi. İnceleme sonucu, alfabetik sıraya göre;