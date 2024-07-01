Diyarbakır'da korkunç olay: 3'ü çocuk 5 kişinin yaşadığı ev kundaklandı!

DHA
01 Temmuz 2024 Pazartesi, 08:25
Diyarbakır'da korkunç olay: 3'ü çocuk 5 kişinin yaşadığı ev kundaklandı!

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Suriye uyruklu 3’ü çocuk 5 kişinin olduğu ev, camı kıran şüpheliler tarafından ateşe verilen yanıcı maddenin içeriye atılmasıyla kundaklandı. 

Diyarbakır'da korkunç olay: 3'ü çocuk 5 kişinin yaşadığı ev kundaklandı!

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında yaralanan olmazken, polis, Suriye uyruklu evdekilerin akrabası olan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Diyarbakır'da korkunç olay: 3'ü çocuk 5 kişinin yaşadığı ev kundaklandı!

Olay, 22.00 sıralarında Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi 232'nci Sokakta bulunan 2 katlı evin giriş katında meydana geldi. 

Diyarbakır'da korkunç olay: 3'ü çocuk 5 kişinin yaşadığı ev kundaklandı!

Suriye uyruklu 3’ü çocuk 2’si kadın toplam 5 kişinin bulunduğu evin camı, 2 şüpheli tarafından kırılarak, ateşe verilen yanıcı madde içeri atıldı.

Diyarbakır'da korkunç olay: 3'ü çocuk 5 kişinin yaşadığı ev kundaklandı!

Evde yangın çıkarken, şüpheliler kaçtı. Evde bulunan kadınlar çocukları dışarıya çıkartırken, alevler kısa sürede yayıldı.

Diyarbakır'da korkunç olay: 3'ü çocuk 5 kişinin yaşadığı ev kundaklandı!

İhbar izürine adrese sağlık, itfaiye, mahalle bekçileri ve polis ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'da korkunç olay: 3'ü çocuk 5 kişinin yaşadığı ev kundaklandı!

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Diyarbakır'da korkunç olay: 3'ü çocuk 5 kişinin yaşadığı ev kundaklandı!

Evde hasar meydana gelirken, polis, Suriye uyruklu oldukları ve evdekilerle akraba oldukları belirtilen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. 

Diyarbakır'da korkunç olay: 3'ü çocuk 5 kişinin yaşadığı ev kundaklandı!
Diyarbakır'da korkunç olay: 3'ü çocuk 5 kişinin yaşadığı ev kundaklandı!
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