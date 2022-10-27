Halit Kıvanç son yolculuğuna uğurlanıyor
Türkiye, 'Halit Abi'sini uğurluyor. Türk basınının duayen ismi Halit Kıvanç 97 yaşında yaşamını yitirdi.
Kıvanç, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Spor basınının duayenlerinden Halit Kıvanç için ilk tören Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Merkezi'nde (TSYD) düzenlendi.
Kıvanç için düzenlenen törene Halit Kıvanç’ın eşi Bülbin Kıvanç, oğlu Ümit Kıvanç ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun da aralarında olduğu çok sayıda kişi katıldı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, törende yaptığı konuşmada, "Televizyonun olmadığı dönemde bile radyoda naif sesiyle kulaklarımızda, zihinlerimizde iz bırakan bir insan. Dünya hayatı hepimiz için fani, geçici. Asıl olan güzel izler bırakmak. Değerli ailesinin, milletimizin başı sağ olsun" diye konuştu.
Halit Kıvanç'ın oğlu Ümit Kıvanç da "Babamı bizimle birlikte uğurlamaya geldiğiniz için teşekkür ederiz. Babam işini düzgün yapmaya çalışan biriydi" ifadesini kullandı.
TSYD Başkanı Oğuz Tongsir ise "Ailesi sadece TSYD'de tören düzenlenmesini istedi. Halit abiyi hiçbir zaman unutmayacağız. Disiplini, iş ahlakını ondan öğrendik" dedi.
Halit Kıvanç'ın belgeselini yapan Nebil Özgentürk ise konuşmasında, merhum Kıvanç çok adaletli birisi olduğunu vurguladı.
Halit Kıvanç'ın naaşı, Zincirlikuyu Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.
Video Haberler
- o anları su altı kamerasıyla kaydetti
- Antikanın tanımı da değişiyor
- 12 yıl sonra saçına makas değdi
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Yardımına Belediye ekipleri yetişti
- Karpuz tarlasında çalışarak dünya şampiyonu oldu
- 'Kuzular firarda'
- Tescilli sarıulak zeytini bahçede 20 lira
- Güneş Tutulmasını işte böyle izledi
- Tamire alınan telefonun bataryası patladı
En Çok Okunan Haberler
-
- Vekil transferine bir yenisi daha eklendi
- Ünal’ın sözleri Erdoğan'ı kızdırdı
- Fakıbaba’nın milletvekilliği düştü
- Amerikalı savcı kimlerin telefonlarını çaldırıyor
- Mahkemeden 'Gülşen' kararı
- Bir işi daha ortaya çıktı!
- Milyonlarca genci ilgilendiren karar Meclis'ten geçti
- Öğretmene ‘kaçak’ saydırdılar
- Edip Akbayram'ın konseri iptal edildi!
- Anayasa Mahkemesi'nden 'sansür yasası' kararı