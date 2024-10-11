Naci Görür'den korkutan uyarı: 'Ben ben ölmem, yarın çocuğum ölür'

"MUHAKKAK DEPREM OLUR"

Depremin mutlaka olacağını kendisinin göremese bile çocuklarının, torunlarının göreceğini söyleyen Görür sözlerini şöyle noktaladı:

"Güneydoğu, bir levha sınırdır. Arap, Anadolu ve Afrika levhalarının sınırıdır. Jeolojik olarak sınırdır. 16.6 milyon yıl önce bu sınır oluştu. Daha milyonlarca yıl çalışmaya devam edecek. Bu sınırlarda muhakkak deprem olur. Siz bugün binaları yenilersiniz ama yarın bir gün aynı problemle karşı karşıya kalırsınız. Yeni nesillere bu problemi taşırsınız. Bilimsel verilerle buraları anlayarak, özel yapı, tasarım, malzeme, ileri teknoloji hatta özel müteahhit ile yapmazsanız burası yine yıkılır. Bugün ben ölmem, yarın çocuğum, torunum, neslim ölür. Her bölgenin özelliğine göre yapı inşa edelim. Bizde 7.6 ve 7.7 depremle bizde 50 bin kişi öldü. Tayvan'da 3 kişi tesadüfen öldü. Neden? Çünkü deprem dirençli kentler yapıyorlar. Binaları, alt yapıyı, ekonomiyi her şeyi özel olarak tasarlıyor."