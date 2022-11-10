Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu: 1 milim uzaklaşmadık!
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84'ncü yılında tüm Türkiye'de saygıyla anıldı.
Ülke genelinde saat 09.05'te vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.
Türkiye'nin her yerinde, en işlek noktalarında, hayat Ata'ya duyulan saygının işareti olarak bir dakikalığına durdu.
Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla başkentin cadde ve sokaklarında vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.
Sürücüler araçlarından inerek saygı duruşuna katıldı.
Bazı sürücüler de araçlarının kornalarına basarak sirenlere eşlik etti.
Saygı duruşu sırasında duygulanan yurttaşlar oldu.
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