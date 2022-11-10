Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu: 1 milim uzaklaşmadık!

cumhuriyet.com.tr
10 Kasım 2022 Perşembe, 09:55
<p>Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84'ncü yılında tüm Türkiye'de saygıyla anıldı.</p>

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84'ncü yılında tüm Türkiye'de saygıyla anıldı.

<p>Ülke genelinde saat 09.05'te vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.</p>

Ülke genelinde saat 09.05'te vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.

<p>Türkiye'nin her yerinde, en işlek noktalarında, hayat Ata'ya duyulan saygının işareti olarak bir dakikalığına durdu.</p> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"><iframe style="width: 100%; height: 100%; position: absolute; left: 0px; top: 0px; overflow: hidden;" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x8fdf00?autoplay=1" width="100%" height="100%" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></div>

Türkiye'nin her yerinde, en işlek noktalarında, hayat Ata'ya duyulan saygının işareti olarak bir dakikalığına durdu.

<p>Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla başkentin cadde ve sokaklarında vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. </p>

Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla başkentin cadde ve sokaklarında vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. 

<p>Sürücüler araçlarından inerek saygı duruşuna katıldı.</p>

Sürücüler araçlarından inerek saygı duruşuna katıldı.

<p>Bazı sürücüler de araçlarının kornalarına basarak sirenlere eşlik etti.</p>

Bazı sürücüler de araçlarının kornalarına basarak sirenlere eşlik etti.

<p>Saygı duruşu sırasında duygulanan yurttaşlar oldu.</p>

Saygı duruşu sırasında duygulanan yurttaşlar oldu.

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