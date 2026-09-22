Garanti belgesi yoksa tüketici hakları nelerdir? Yetkili servis süresi ve değişim

GARANTİ BELGESİ YOKSA TÜKETİCİ NE YAPABİLİR? Garanti belgesinin tüketiciye verilmemiş olması, tek başına ürünün garanti kapsamı dışında kaldığı anlamına gelmez. Ticaret Bakanlığı'na göre garanti süresi, malın tüketiciye teslim edildiği tarihte başlar ve kural olarak en az iki yıldır. Ancak fatura veya fiş, garanti belgesinin yerine geçmez. Garanti belgesinin verilmesi zorunlu olan ürünlerde üretici veya ithalatçının garanti belgesi düzenleme yükümlülüğü bulunuyor. Belgenin kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısıyla verilmesi mümkünken, tüketicinin talebi halinde kâğıt olarak verilmesi gerekiyor. GARANTİ BELGESİ OLMADAN DEĞİŞİM TALEP EDİLEBİLİR Mİ? Ürün garanti kapsamındaysa tüketici, 6502 sayılı Kanun kapsamında kendisine tanınan seçimlik haklardan yararlanabilir. Bunlar arasında: Ücretsiz onarım, Ayıp oranında bedel indirimi, Satıştan dönerek bedel iadesi, İmkân varsa ayıpsız misliyle değiştirme bulunuyor. Özellikle ücretsiz onarım tercih edilmişse ve ürün garanti süresi içinde tekrar arızalanırsa, tamir için gereken azami süre aşılırsa veya tamirin mümkün olmadığı yetkili servis, satıcı, üretici ya da ithalatçı tarafından raporla belirlenirse tüketici bedel iadesi, bedel indirimi veya mümkünse ayıpsız misliyle değişim talep edebilir.

YETKİLİ SERVİS KAÇ GÜN İÇİNDE TAMİR ETMEK ZORUNDA? Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği kapsamında diğer mallar için azami tamir süresi 20 iş günü olarak uygulanıyor. Binek otomobiller, kamyonetler ve bazı araç gruplarında ise farklı süreler bulunabiliyor. Garanti süresi içindeyse azami tamir süresi, arızanın yetkili servise veya satıcıya bildirildiği tarihte başlıyor. Garanti süresi dışındaysa süre, ürünün yetkili servise teslim edildiği tarihten itibaren hesaplanıyor. Bu nedenle ürünü servise teslim ederken servis fişi veya teslim belgesi almak önem taşıyor. YETKİLİ SERVİS SÜRESİ AŞILIRSA NE OLUR? Ürünün tamiri için mevzuatta belirtilen azami sürenin aşılması, tüketicinin seçimlik haklarını kullanabilmesi açısından önem taşıyor. Garanti kapsamında ücretsiz onarım hakkı kullanılmış ve azami tamir süresi aşılmışsa tüketici, koşulları oluştuğunda bedel iadesi, bedel indirimi veya imkân varsa ayıpsız misliyle değişim talep edebilir. Ücretsiz onarım veya ayıpsız misliyle değişim talebinin yerine getirilmesi için de mevzuatta en fazla 30 iş günlük bir süre öngörülüyor; ancak satış sonrası hizmetler kapsamındaki mallarda ücretsiz onarım için ilgili azami tamir süresi dikkate alınıyor.