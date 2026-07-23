Gazeteci Alican Uludağ'ın X hesabı ve 13 paylaşımına erişim engeli getirildi

İfade Özgürlüğü Derneği'nin (İFÖD) EngelliWeb platformunda yer alan bilgiye göre, DW Türkçe muhabiri gazeteci Alican Uludağ'ın X hesabı (@alicanuludag) ve 13 ayrı paylaşımına erişim engeli getirildi. Kararın, 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle alındığı bildirildi.

Alınan karar doğrultusunda, söz konusu 13 paylaşımın tamamı X tarafından Türkiye'den görünmez kılınırken, hesabın kendisi henüz görünmez kılınmadı.

HANGİ PAYLAŞIMLAR ENGELLENDİ?

Erişime engellenen içeriklerin, Türkiye'nin yakın dönem siyasi ve hukuki gelişmelerine yönelik eleştiri ve sorular barındırması dikkat çekti. İFÖD'ün paylaştığı belgeye göre engellenen paylaşımların konuları şu şekilde:

Türkiye'de yeni bir yargı düzeni oluşturulduğuna ve masumiyet karinesinin hiçe sayıldığına dair hukuki eleştiriler.

15 Temmuz darbe girişimi öncesi ile sonrasındaki siyasi ve askerî sorumluluklara ilişkin sorular ve özellikle dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'a yönelik eleştiriler.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanlarına yönelik operasyonlara yaklaşımına yönelik sert eleştiriler.

CHP'li İstanbul Adalar Belediyesi'ne yönelik operasyonun sorgulanması ve iktidar belediyelerine operasyon yapılmamasına dikkat çekilmesi.

İBB Medya A.Ş. Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in tutukluluğu, çıplak arama iddiaları ve çocuklarıyla tehdit edildiğine dair savunmasının kamuoyuna aktarılması.

Gazetecilere yönelik soruşturmalarda terör savcılarının kullanılmasına tepki gösterilmesi ve BirGün muhabiri Kayhan Ayhan'ın durumunun gündeme getirilmesi.

Tiyatro sanatçısı Levent Üzümcü'nün gözaltına alınmasına yönelik eleştiriler.

Ankara'da NATO Zirvesi öncesindeki gözaltılar ve Muhammed Kavi'nin öldürülmesine ilişkin çelişkilerin ve soru işaretlerinin sorulması.

78 kişinin öldüğü Grand Kartal Otel yangınında Danıştay ile Çalışma Bakanlığı arasındaki sorumluların tespiti anlaşmazlığı.

CHP'deki kurultay tartışmaları ve "mutlak butlan" davasında yargının tutumuna yönelik eleştiriler.

NE OLMUŞTU?

DW Türkçe muhabiri Alican Uludağ, yakın zamanda yargı sistemini eleştirdiği bir X paylaşımı nedeniyle gözaltına alınmış ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.