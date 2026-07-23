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Gazeteci Alican Uludağ'ın X hesabı ve 13 paylaşımına erişim engeli getirildi

Gazeteci Alican Uludağ'ın X hesabı ve 13 paylaşımına erişim engeli getirildi

23.07.2026 14:26:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Gazeteci Alican Uludağ'ın X hesabı ve 13 paylaşımına erişim engeli getirildi

DW Türkçe muhabiri Alican Uludağ'ın X hesabı ile aralarında yargı sistemi, 15 Temmuz, İBB davaları ve CHP'li belediyelere yönelik operasyonları eleştirdiği 13 ayrı paylaşımı, "millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle erişime engellendi.
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İfade Özgürlüğü Derneği'nin (İFÖD) EngelliWeb platformunda yer alan bilgiye göre, DW Türkçe muhabiri gazeteci Alican Uludağ'ın X hesabı (@alicanuludag) ve 13 ayrı paylaşımına erişim engeli getirildi. Kararın, 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle alındığı bildirildi. 

Alınan karar doğrultusunda, söz konusu 13 paylaşımın tamamı X tarafından Türkiye'den görünmez kılınırken, hesabın kendisi henüz görünmez kılınmadı. 

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HANGİ PAYLAŞIMLAR ENGELLENDİ?

Erişime engellenen içeriklerin, Türkiye'nin yakın dönem siyasi ve hukuki gelişmelerine yönelik eleştiri ve sorular barındırması dikkat çekti. İFÖD'ün paylaştığı belgeye göre engellenen paylaşımların konuları şu şekilde:

  • Türkiye'de yeni bir yargı düzeni oluşturulduğuna ve masumiyet karinesinin hiçe sayıldığına dair hukuki eleştiriler. 
  • 15 Temmuz darbe girişimi öncesi ile sonrasındaki siyasi ve askerî sorumluluklara ilişkin sorular ve özellikle dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'a yönelik eleştiriler. 
  • Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanlarına yönelik operasyonlara yaklaşımına yönelik sert eleştiriler. 
  • CHP'li İstanbul Adalar Belediyesi'ne yönelik operasyonun sorgulanması ve iktidar belediyelerine operasyon yapılmamasına dikkat çekilmesi.
  • İBB Medya A.Ş. Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in tutukluluğu, çıplak arama iddiaları ve çocuklarıyla tehdit edildiğine dair savunmasının kamuoyuna aktarılması. 
  • Gazetecilere yönelik soruşturmalarda terör savcılarının kullanılmasına tepki gösterilmesi ve BirGün muhabiri Kayhan Ayhan'ın durumunun gündeme getirilmesi. 
  • Tiyatro sanatçısı Levent Üzümcü'nün gözaltına alınmasına yönelik eleştiriler. 
  • Ankara'da NATO Zirvesi öncesindeki gözaltılar ve Muhammed Kavi'nin öldürülmesine ilişkin çelişkilerin ve soru işaretlerinin sorulması. 
  • 78 kişinin öldüğü Grand Kartal Otel yangınında Danıştay ile Çalışma Bakanlığı arasındaki sorumluların tespiti anlaşmazlığı. 
  • CHP'deki kurultay tartışmaları ve "mutlak butlan" davasında yargının tutumuna yönelik eleştiriler.  

NE OLMUŞTU?

DW Türkçe muhabiri Alican Uludağ, yakın zamanda yargı sistemini eleştirdiği bir X paylaşımı nedeniyle gözaltına alınmış ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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