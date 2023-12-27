Gazeteci Can Ataklı ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesi'ne geldi

Yayınlanma: 27.12.2023 - 14:50

Güncelleme: 27.12.2023 - 14:53

Gazeteci Can Ataklı, şehit aileleri ve şehit babaları hakkındaki sözleri nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma çerçevesinde Savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan’daki Adalet Sarayı’na geldi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "şehit aileleri ve şehit babalarıyla ilgili sözleri nedeniyle" gazeteci Can Ataklı hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla dün resen soruşturma başlattığını duyurdu.

Can Ataklı bu gelişme üzerine sabah saatlerinde X hesabından yaptığı açıklamada, 22 dakikalık konuşmasının sadece 9 saniyelik bir kısmının cımbızlanarak aleyhine bir linç kampanyasına dönüştüğünü belirtti, "Yazdıklarım söylediklerim nedeniyle zaman zaman ağır eleştirilerle hatta linç kampanyaları ile çok karşılaştım Ancak hiçbiri dünkü youtube konuşmamdan sonra başlatılan linç kampanyası kadar büyük olmadı" diye yazdı.

Konuşmasında asıl olarak şehit cenazelerini istismar ederek kin ve nefrete çevirmek isteyenleri eleştirdiğini ifade eden Ataklı, konuşmasının sadece o bölümünü izleyen bir çok şehit yakınını kırmış olabileceğini belirtti, hepsinden özür diledi.

47 yıllık meslek hayatında pek çok sıkıntılı dönem olduğunu söyleyen Ataklı, "iktidarın hakim kıldığı algı operasyonunun" hedefine oturtulduğunu iddia etti.

Öte yandan 15 Temmuz Derneği mensupları da gazeteci Can Ataklı hakkında, şehit ailelerine yönelik sosyal medyadaki sözlerinin kamu barışını tehlikeye atacak nitelikte olduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.