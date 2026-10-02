AKP'li başkan şikayet etti, gazeteci gözaltına alındı

Nevşehir’de gazetecilik yapan CT Haber TV imtiyaz sahibi Can Taşkın gözaltına alındı. CT Haber’in haberine göre Taşkın hakkında yürütülen soruşturma, AKP'li Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın şikâyeti üzerine başlatıldı. Taşkın’ın hangi yayın veya iddia nedeniyle gözaltına alındığı ise henüz açıklanmadı.

GEÇEN YIL TUTUKLANMIŞTI

Can Taşkın, 2025 yılında CT Haber’de yayımlanan bazı haber ve yazılar nedeniyle de gözaltına alınmıştı. BİA Medya Gözlem Raporu’na göre Taşkın, 31 Ağustos 2025 tarihli “Nevşehir’de Kimin Adıyla Haraç Kesiliyor?” başlıklı yazı ile 1 Eylül 2025 tarihli “Nevşehir’de ‘Haraç Listesi’ İddiası! Cumhurbaşkanı ve Bakan’ın Adı Kullanılıyor” başlıklı haberin ardından “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” şüphesiyle gözaltına alındı. Taşkın, çıkarıldığı hâkimlikçe tutuklanırken yaklaşık beş ay cezaevinde kaldı. 29 Ocak 2026’da tahliye edildi.

PROGRAMINA KONUK OLMUŞTU

Öte yandan Belediye Başkanı Rasim Arı ile Can Taşkın’ın geçmişte kamuoyu önünde bir araya geldiği programlar da bulunuyor. Nevşehir Belediyesi’nin internet sitesinde yer alan bir haberde Arı’nın, Taşkın’ın moderatörlüğünü yaptığı “Şehr-i Emin” programına konuk olduğu görülüyor.