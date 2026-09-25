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Gazeteci Canan Kaya ve eski TMSF yöneticisi Abdullah Güzeldülger’in X hesaplarına erişim engeli

Gazeteci Canan Kaya ve eski TMSF yöneticisi Abdullah Güzeldülger’in X hesaplarına erişim engeli

25.09.2026 18:47:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Gazeteci Canan Kaya ve eski TMSF yöneticisi Abdullah Güzeldülger’in X hesaplarına erişim engeli

Gazeteci Canan Kaya ile eski TMSF yöneticisi Abdullah Güzeldülger’in de aralarında bulunduğu çok sayıda X hesabına Türkiye’den erişim engellendi. Hesapların bir bölümünün X tarafından Türkiye’de görünmez hale getirildiği belirtildi.
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Gazeteci Canan Kaya ile eski TMSF (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu) yöneticisi Abdullah Güzeldülger’in X hesaplarının da aralarında bulunduğu çok sayıda hesaba bugün erişim engeli getirildi.

Erişim kısıtlamasının hesapların tamamını değil, bir bölümünü Türkiye ile sınırlı olacak şekilde etkilediği belirtildi. Söz konusu hesaplara Türkiye üzerinden erişim sağlanamazken, hesapların bir kısmının X tarafından Türkiye’de görünmez hale getirildiği ifade edildi.

Erişim kısıtlaması getirilen hesaplar arasında eski TMSF yöneticisi Abdullah Güzeldülger’in hesabı da yer aldı.

Fon soruşturmasına ilişkin operasyon, gözaltı ve tutuklamaların sürdüğü bir dönemde, TMSF’nin eski yöneticilerinden Güzeldülger’in X hesabına da erişim kısıtlaması getirilmesi dikkat çekti.

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