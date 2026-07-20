Gazeteci Çetin Gürel son yolculuğuna uğurlandı

Türk basınının önemli temsilcilerinden olan Gözlem Gazetesi’nin imtiyaz sahibi ve bir dönem Cumhuriyet gazetesinde de çalışan gazeteci Çetin Gürel (86) son yolculuğuna uğurlandı.

Alsancak Hocazade Camii’nde düzenlenen törene; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, eski büyükşehir belediye başkanlarından Aziz Kocaoğlu, siyasi parti temsilcileri, meslektaşları, sevenleri ve ailesi katıldı. Kılınan ikindi namazının ardından Gürel’in naaşı Aşağı Narlıdere Mezarlığı’na defnedildi.

ÇETİN GÜREL KİMDİR?

1940 yılında İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde doğan ve İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ni bitiren Çetin Gürel, gazeteciliğe 1960 yılında Ege Ekspres’te spor muhabiri olarak başladı. Cumhuriyet ve Demokrat İzmir’de Spor Sorumlusu ve Sayfa Sekreteri olarak görev yapan Gürel, 1976-1985 yılları arasında Yeni Asır’da Haber Müdürü ve Genel Koordinatör olarak çalıştı.

İstanbul’da Sabah Gazetesi’nin kuruluş ekibinde yer alan ve Genel Müdürlük görevini yürüten Gürel, Medya Grup Başkan Vekili iken görevinden ayrıldı ve İzmir’e döndü. Gürel Medya Grubu'nu oluşturan ve günlük olarak ‘Gazete Ege’yi de yayımlayan Çetin Gürel, haftada bir yayınlanan ekonomi gazetesi Gözlem’i kurdu. Türkiye Spor Yazarları Derneği kurucuları arasında da yer alan Gürel, evli ve iki çocuk babasıydı.