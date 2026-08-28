Gazeteci Erhan Çelik’ten Op. Dr. Özlem Gültekin’in ölümüne ilişkin çarpıcı iddialar: 'Polis gelmeden temizlediler'

Gazeteci Erhan Çelik, eski eşi Op. Dr. Özlem Gültekin’in 14 Ağustos’taki ölümünün ardından sessizliğini bozdu.

Kendi YouTube kanalında 37 dakikalık bir video yayımlayan Çelik, olay günü yaşandığını öne sürdüğü gelişmeler, güvenlik kameraları, anestezi ilacı propofol kullanımı ve boşanma sürecine ilişkin çeşitli iddialar dile getirdi.

Çelik, iddialarıyla ilgili olarak savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu da açıkladı.

“POLİS GELMEDEN ÖNCE ORTALIĞI TEMİZLEDİLER”

Çelik, olay yerine polis ulaşmadan önce kliniğin temizlendiğini ve bazı materyallerin çöpe atıldığını öne sürdü.

Çelik, şu ifadeleri kullandı:

“O kadar sabrettim, o kadar sabrettim ki ben taş olup çatladım yine de hiçbir şey demedim. 6 yaşında annesiz kalan oğlunun üzerinden vicdansızca dedikodu yapanlar var.”

Özlem Gültekin’in ölümünden önceki iki günü kliniğinde geçirdiğini ve olay günü “propofol” aldığını öne süren Çelik, şöyle konuştu:

“Alelacele polis olay yerine gelmeden ortalığı pırıl pırıl yapmışlar, temizlemişler, tüm deliller atılmış. Ama olay yeri inceleme polisi çok titiz bir çalışmayla bunları çöp konteynerinde bulmuş.”

GÜVENLİK KAMERALARIYLA İLGİLİ İDDİA

Çelik, kliniğin güvenlik kameralarına ilişkin de çelişkiler bulunduğunu savundu.

“Kameralar kayıttan çıkarılmış, ‘kameralar çalışmıyor’ şeklinde ifadeler verilmiş. Ancak çok kısa bir süre önce başka bir davaya konu durumunda bu kameraların çalıştığından hareketle ifadeler mevcut” diyen Çelik, otopsi raporu sonuçlanmadan bazı bilgilerin kamuoyuna kesinleşmiş gibi aktarıldığını da ileri sürdü.

İLAÇ KULLANIMINA İLİŞKİN İDDİALAR

Çelik, Gültekin’in anestezi kullanımına ilişkin geçmişi 2023 yılında öğrendiğini öne sürerek şunları söyledi:

“Ben onun kendi vücudunda anestezi kullanımını yeni değil, 12 yıllık bir geçmişi olduğunu evlendikten çok sonra, 2023 yılında tesadüfen evin güvenlik kamerasından öğrendim. Bu maddeleri dışarıdan nasıl temin ettiğini, kendisine kimlerin sattığını, kimlerin zerk ettiğini telefon ve laptopındaki kayıtlardan ele geçirmiştim.”

“50 MİLYON LİRA VE ŞİRKETLERİMİN YARISI İSTENDİ”

Çelik, boşanma sürecine ilişkin maddi talepler konusunda da iddialarda bulundu.

“2025 yılı Ocak ayında İstanbul 13. Aile Mahkemesine başvurup onun rahatsızlığına ilişkin bilgi, belge ve görüntü ne varsa boşanma gerekçesiyle sundum. Benden tam 50 milyon lira istendi. Aylık toplam 450 bin lira nafaka. Gazeteciliği bıraktıktan sonra 8 yılda 6 ülkede toplam 11 şirket haline getirdiğim şirketler grubumun yüzde 50’sini istediler.”

“ÖLMEDEN BİR HAFTA ÖNCE AVUKATINI AZLETTİ”

Çelik ayrıca, Gültekin’in ölümünden kısa süre önce avukatıyla yollarını ayırdığını öne sürdü.

“Ölmeden bir hafta önce ilk işi avukatı Altın Mimir’i avukatlıktan azletmek olmuş” diyen Çelik, ölüm ve olay yerine ilişkin iddialarının adli makamlar tarafından araştırılmasını istedi.