Gazeteci Fatih Ergin cezaevinden konuştu: ‘Herkes paylaştı, ben tutuklandım’

Sosyal medya paylaşımı nedeniyle pazartesi günü tutuklanan ve Silivri Marmara 1 Nolu L Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nda nakledilen gazeteci Fatih Ergin gazetemize konuştu.

“Benim tutuklanmam Türkiye’de hukukun yok edildiğini bir kez daha gösteriyor” diyen Ergin, “Aynı haberi aynı bilgilerle pek çok medya organının yayınlamasına karşın yalnızca ben tutuklandım. Üstelik haberimin çıkış kaynağını kanıtladığım halde” ifadelerini kullandı.

Başka bir garipliğin de anonim bir hesabın, kendi iletisini alıntılamasından sorumlu tutulması olduğunu belirten Ergin, “Savcı ‘işte halkı yanıltma’ diye bu gönderiyi bana gösterdi. Oysa sosyal medyada her yorum ve haber alıntılanıp bir yerlere çekilebiliyor. Bakanların paylaşımları da bu şekilde alıntılanıyor. O zaman kimse yazıp çizemez ki” dedi.

“Kadere bak ki Kâşif Kozinoğlu ile ilgili bir haberden dolayı onun kaldığı cezaevine girdim” diyen Ergin, sözlerini, “Burada tutuklular, hatta memurlar bile neden cezaevinde olduğumu anlayamıyor” diyerek tamamladı.