Gazeteci Günday'dan çarpıcı mesaj: 'Haklı olan neden korksun ki?'

İlk tutukluluğuna yapılan itirazın ardından “suç örgütü kurmak” suçlamasıyla ikinci kez tutuklanan gazeteci Selahattin Günday, cezaevinden kamuoyuna seslendi, “Ben gazeteciyim, ne bir suçun faili ne de suç örgütü yöneticisiyim” dedi.

Günday, hakkındaki suçlamaları reddederek “Ve yine bilin ki korkmuyorum” ifadelerini kullandı.

Günday, açıklamasında cezaevini “şirin gösterecek” cümleler kurmayacağını belirterek yaşadığı sürece ilişkin sert ifadeler kullandı.

“13 gün önce özgürlüğüm elimden alındı” diyen Günday, şunları söyledi:

“Herkese selam,

Sizlere cezaevini şirin gösterecek cümleler kurmayacağım. 13 gün önce özgürlüğüm elimden alındı. Haksız, hukuksuz hatta anlam veremediğim düşmanca muameleye maruz kaldım.

Çekmediğim bir görüntüden sorumlu tutuldum. Üstelik o tarihte ‘çekenler’ için bile ‘suç’ değilken. Hukukun, h’sinin olmadığı, zaman aşımına uğrayan isnatlardan tahliyem kaçınılmazdı. Ancak yine düşmanca bir tavır takınıldı. İtiraz dilekçemizin verilmesinden ‘birkaç saat sonra’ bu kez suç örgütü kurmaktan 2. kez tutuklandım.

Üç avukatım varken hakim barodan hiç tanımadığım bir avukatla beyanımı almak için ısrar etti. Katip bile ‘şimdi sizin avukatı nerden bulallım’ diyecek kadar kayıtsızdı. Israrla direnince avukatım Hüseyin Ersöz’e haber verildi. Cezaevinde ziyaretimden çıkan Buse Şahin yetişti Hakimlik sorgusuna.

Beni tanıyan bilir, haklıysam hakkımı sonuna kadar arar, asla geri adım atmam. Hem şahsım hem de mesleğimin namusu adına yaparım bunu. Ve haklıyım! Ben gazeteciyim, ne bir suçun faili ne de suç örgütü yöneticisiyim. Hayatım boyunca meslek ilkelerine halel getirmemek için çaba sarfettim. İmza attığım tüm haberlerin arkasındayım.

Biliyorum bugünler de biter, geçer gider. Neler geçmedi ki… Arkamda dağ gibi eşim, omuz omuza yürüdüğüm gazeteci büyüklerim ve dostlarım var. Bu hukuksuz uygulamalar elbet bir gün son bulacak. Hakkım bana namuslu, dürüst hukuk adamları tarafından iade edilecek. O güne kadar kalbimin sizlerle attığını bilin. Çünkü her gün sizin desteğinizi hissediyor ve bundan güç buluyorum.

Ve yine bilin ki korkmuyorum. 2011 senesinde Kaşif Kozinoğlu’nun avukatına mikrofon uzatırken, dönemin kudretli savcılarından korkmadığım gibi… Haklı olan neden korksun ki? Ben tarihte hep haklı olarak anılmak için kalem tuttum, bunu cezaevinde de sürdürüyorum.

Selahattin GÜNDAY

Silivri 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

C-10 Koğuşu”

AVUKATLARIN İTİRAZLARINA RET

Günday’ın avukatları Hüseyin Ersöz, Enes Ermaner ve Buse Şahin, ilk tutuklama kararına ilişkin yaptıkları itirazda, suçlamaya konu görüntünün Günday tarafından çekilmediğini, eylem tarihinin yanlış gösterildiğini ve isnat edilen suçlar bakımından zamanaşımı süresinin dolduğunu belirtti. Avukatlar ayrıca, 2011 yılında yürürlükte olmayan MİT Kanunu’nun ilgili hükmünün geçmişe uygulanamayacağını savundu.

Avukatlar, ilk itirazın ardından verilen ikinci tutuklama kararına da itiraz etti. 26 sayfalık dilekçede, Günday’ın “suç işlemek amacıyla örgüt kurduğu” yönünde somut delil bulunmadığı, hangi örgütün kurulduğunun, kimlerden oluştuğunun ve Günday’ın bu yapıdaki konumunun ortaya konulmadığı belirtildi. Avukatlar ayrıca ilk tutuklamaya yapılan itirazdan yalnızca birkaç saat sonra ikinci tutuklama talebinin gündeme getirildiğine dikkat çekti.