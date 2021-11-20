Gazeteci Güngör Denizaşan son yolculuğuna uğurlandı
Usta gazeteci Güngör Denizaşan önceki gün yaşamını yitirmişti. Denizaşan bugün son yolculuğuna uğurlandı. Törene usta kalemin ailesi başta olmak üzere sevenleri ve çok sayıda kişi katıldı.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi, 2006 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü ve Sürekli Basın Kartı sahibi, 1967 yılından bu yana Gazette 13'ü tek başına çıkartan 89 yaşındaki gazeteci Güngör Denizaşan, önceki gün Parkinson hastalığı nedeniyle hayatını kaybetmişti.
87 yaşında hayatını kaybeden usta gazeteci Denizaşan, yaşadığı sağlık sorunları yüzünden 50 yılı aşkın süredir kesintisiz yayımladığı gazetesi Gazette 13'ün basımına ara vermek zorunda kalmıştı.
Denizaşan için Karacaahmet Şakirin Camii'de öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.
Törene, Güngör Denizaşan'ın kızı Arın Denizaşan, torunları, sevenleri ve çok sayıda kişi katıldı. Dua ve helallik alındıktan sonra cenaze namazı kılındı. Törenin ardından Güngör Denizaşan, Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
"TEDAVİSİ DEVAM EDERKEN KALBİ DURDU"
Güngör Denizaşan kızı Arın Denizaşan, "Hayatını gazeteciliğe adadı. Cemiyet haberlerini ilk yazan gazetenin kurucusuydu. Hastalığının son zamanlarında çok zor günler geçirdik. Babam 20 senedir parkinson rahatsızlığı yaşıyordu. Bakım evinde tedavisi devam ederken kalbi durdu" dedi.
GÜNGÖR DENİZAŞAN KİMDİR?
1934 yılında İstanbul’da doğdu. Haydarpaşa Lisesi’ni bitirdi. İstanbul Belediye Konservatuarı’nda şan ve tiyatro eğitimi aldı. Gazetecilik mesleğine Türk Haberler Ajansı’nda foto muhabiri olarak başladı. Son Saat, Gece Postası gazetelerinde misyon yaptı. Akşam Gazetesi’nde sanat ve cemiyet muhabiri olarak çalıştı. 10 bine yakın fotoğraftan oluşan bir arşive sahipti. 1967 yılında çıkarmaya başladığı Gazette 13’ü 2019 yılına kadar aralıksız yayın hayatında tuttu. 2006 yılında TGC Burhan Felek Basın Hizmet mükafatı aldı.
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